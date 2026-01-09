Когато планетата на любовта Венера и планетата на действието Марс се съберат в една и съща точка на небето, правилата на привличането се променят. През 2026 г. този „космически съюз“ ще диктува правилата в личните ни отношения, смесвайки нежността с една по-сурова и първична енергия.

Това е моментът, в който желанията ни вече не могат да чакат, а страстта намира начин да се материализира. Ето трите ключови акцента на този транзит през новата година.

Снимка: iStock

Точният съвпад е на 8 януари, когато двете планети са най-близо една до друга. Макар и прецизният съвпад да трае няколко дни, астролозите смятат, че той поставя началото на нов двугодишен цикъл в отношенията. Това означава, че решенията и промените, които направите в любовта през този януари, ще откликва през следващите две години, сочи People.

Сливат се женското и мъжкото начало, създавайки перфектен баланс между романтика и инициатива.

Периодът е изключително подходящ за излизане от застой в дългогодишни връзки.

Емоциите ще са интензивни, а действията ни – продиктувани от сърцето, а не от разума.

Какво да очаква вашата зодия?

Огнените знаци – Овен, Лъв и Стрелец: Време е за действие! Вашата естествена увереност ще бъде умножена по две. Ако досега сте се колебаели дали да разкриете чувствата си, съвпадът на Венера и Марс ще ви даде необходимия тласък да „превземете“ обекта на вашите желания.

Земните знаци – Телец, Дева и Козирог: За вас фокусът пада върху сетивата и комфорта. Този период ще ви накара да потърсите по-дълбока физическа и емоционална сигурност. Очаквайте моменти на споделен лукс и заздравяване на връзките чрез малки, но значими жестове.

Въздушните знаци – Близнаци, Везни и Водолей: Флиртът ще бъде вашият втори език. Транзитът носи нови запознанства чрез социални кръгове и приятели. Интелектуалната стимулация ще бъде най-силният афродизиак за вас, затова не подценявайте силата на един добър разговор.

Водните знаци – Рак, Скорпион и Риби: Подгответе се за истинско емоционално цунами. Венера и Марс ще ви помогнат да изразите най-съкровените си нужди. Това е време на интуитивни прозрения и лекуване на минали разочарования, което отваря пътя към истинската, споделена любов.

Независимо в коя точка на зодиака се намирате, 2026-а ни поднася шанс да изживеем любовта по нов и по-смел начин.

