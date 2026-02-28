Ако се замислите кога за последно сте почиствали четката си за коса, вероятно отговорът ще ви затрудни. Макар да не изисква толкова често миене, колкото четките за грим, този аксесоар също има нужда от редовна грижа.

Трябва ли да миете четката си за коса?

Да – и то всички видове: от естествена четина, пластмаса, метал или растителни влакна. Дори когато само ние използваме собствената си четка, това не означава, че тя остава чиста.

С времето по нея се натрупват косми, себум от скалпа, остатъци от стилизиращи продукти, прах и бактерии. Ако не се почиства, всичко това се връща обратно върху прясно измитата коса.

Резултатът?

по-бързо омазняване

утежнени кичури

раздразнен скалп

дори поява на пърхот

Редовното почистване не само подобрява хигиената, но и помага косата да изглежда по-свежа и здрава за по-дълго.

Защо е важно да поддържате четката чиста

Освен очевидния фактор „мръсотия“, има и други ползи:

Премахването на заплетените косми прави повърхността по-гладка и позволява на косата да се плъзга по-лесно.

Чистата четка разпределя по-равномерно естествения себум по дължините, което подпомага хидратацията.

Намалява риска от натрупване на бактерии и гъбички, които могат да причинят възпаление на скалпа.

Снимка: iStock

Колко често трябва да я миете?

Добро правило е:

Веднъж седмично – основно почистване и измиване

При по-рядка употреба или липса на стилизиращи продукти – на всеки две седмици

При мазен скалп, обилно използване на продукти или засилен косопад – дори на няколко дни

Най-малкото, отстранявайте падналите косми винаги, когато ги забележите.

Как правилно да измиете четката си?

Процедурата е лесна и отнема малко време:

Отстранете всички косми от четката.

Накиснете я в топла вода с мек, неароматизиран сапун.

Оставете да престои 10–15 минути.

Почистете внимателно всяка част.

Изплакнете и оставете да изсъхне на въздух през нощта – с четините надолу.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER