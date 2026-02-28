След едногодишна пауза музикалното шоу „Гласът на България“ отново дава старт на кастингите си - този път за дългоочаквания 12-и сезон в ефира на bTV.
Прослушванията започват в София, а през март екипът ще търси новите големи гласове още в Пловдив и Варна. Още в първия ден интересът е сериозен - десетки участници чакат своя ред, изпълнени с вълнение и надежда да покорят голямата сцена.
Музикалният директор на предаването Борислав Бояджиев – Борче сподели, че целият екип е презареден и мотивиран след паузата.
„Атмосферата е прекрасна. След една година пауза всички сме презаредени. Очакват ни много вълнуващи моменти“, каза той.
По думите му този сезон ще донесе новости във формата - правилата ще бъдат по-опростени, но още по-вълнуващи, особено по време на музикалните „битки“. Зрителите могат да очакват и нов треньор в състава!
На въпроса какви качества трябва да притежават кандидатите, отговорът е категоричен – гласът е водещият критерий.
„Гласът е основното нещо. Това е единственото, което може да накара треньорите да се обърнат“, подчерта директорът на предаването.
Разбира се, значение имат и амбициите на участниците, както и плановете им за развитие след шоуто, но силният вокал остава ключът към успеха.
Първите кандидати вече са преминали през прослушванията, а напрежението е примесено с ентусиазъм. Според екипа атмосферата е позитивна и подкрепяща, което помага на участниците да дадат най-доброто от себе си.
Сцената на „Гласът на България“ отново очаква своите нови звезди, а ние със сигурност ще следим с интерес кой ще впечатли треньорите и ще направи първата крачка към голямата музикална кариера.
Повече за новия сезон на хитовия музикален формат - вижте в следващото видео.
