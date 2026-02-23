Едно малко момиче от Кюстендил се превърна в повод за гордост за страната ни. Тя стъпи на сцената на музикалния формат „Гласът на Германия“ и буквално отнесе и жури, и публика с невероятното си изпълнение.

Тя демонстрира изключителен певчески талант, изпълнявайки песента на Ленард Коен „Алелуя“ – с чиста интонация и широк диапазон и с много артистизъм.

Никой от присъстващите в залата не остана равнодушен към изпълнението на Даная. Част от журито да се обърна още в непосредствено след първите акорди на песенра, а публиката силно я аплодира, показвайки истинско възхищение.

Не закъсняха и реакциите в социалните мрежи - много българи също подкрепиха малката Даная, пожелавайки и успех и многократно изразявайки колко се гордеят с нея.

Музиката – любов и страст

Даная започва да пее от най-ранна детска възраст. Повлияна е от майка си и по-голямата си сестра, които пеят в църковен хор. „Така че за мен беше напълно естествено също да започна да пея. И пея навсякъде – в църквата, в училищния хор и на уроците по китара и цигулка“, разказва тя пред Schlagerpuls.

A на въпроса защо точно „Алилуя“, момичето отговаря: „Защото тази песен има голямо значение за мен. Вярвам в Исус и песента е свързана с моята вяра.“ И допълва, че харесва песни на велики певци като Уитни Хюстън, Майкъл Джаксън, Марая Кери, Селин Дион – всички с мощни гласове.

Даная отдавна мечтае за голямата сцена. Именно затова и решава да участва в „Гласът на Германия“. И не се притеснява – нито от жури, нито от публика. „Преди да изляза на сцената, се моля – това ми дава сила. А също така винаги изяждам една лъжица мед.“

Световния франчайз The Voice, който открива и развива млади таланти по целия свят, е едно от най-обичаните музикални формати по целия свят. И в България шоуто се радва на изключителен успех - а новият, дванадесети сезон вече набира скорост. Голямата сцена очаква своите нови и запомнящи се гласове, а първата крачка към нея започва сега - с предварителните кастинги на живо, които екипът на предаването организира в София, Пловдив и Варна.

Всеки, който вярва в гласа си и е готов да го покаже на всички, може да се яви на някоя от следните дати:

28 февруари – София, B1 City Hotel

– София, B1 City Hotel 1 март – Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“

– Пловдив, Дом на културата „Борис Христов“ 7 март – Варна, хотел Campus 90

– Варна, хотел Campus 90 14 и 15 март – София, B1 City Hotel

Началото на кастингите е в 10:00 ч.

Още за предстоящото шоу - във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER