Първата седмица в новия сезон на „Стани богат“ е посветена на любовта. На въпросите за 100 000 евро отговарят двойки, като единият сяда на горещия стол на богатството, а другият му помага от публиката.

Желязко и Лилия Русева бяха първата двойка участници. Съпрузите се запознават преди повече от 15 години, тъй като работят заедно във финансова институция, където се срещат за първи път. Тяхната любовна история е наистина вълнуваща - стига до Малта и обратно. Какво обаче ги връща в родината ни - прочетете по-надолу в статията.

Желязко отговаря на трудните въпроси, а Лилия го подкрепя от мястото си в публиката. Той признава, че нейното присъствие в предаването го е направило много по-спокоен и сигурен. Двамата се радват на изключителен синхрон помежду си – но ето как започва всичко.

Една любовна история - до Малта и обратно

„Запознахме се преди 15 години. Работихме заедно в една финансова институция – там се срещнахме за първи път. Както при повечето хора се случва, и нашата любов започна на работното място“, разказва Лилия Русева.

Желязко и Лилия започват да участват в общи дейности, като любимите им са народните танци. Именно там, сред танцовите стъпки, двамата се преоткриват и сближават. Създават едно стабилно приятелство, което след време прераства в любов. Лилия споделя, че не вярва в любовта от пръв поглед, а по-скоро в нейното изграждане и развитие с времето. Желязко пък признава, че я е забелязал като жена още в първия момент, но и на него също му е било нужно повече време, за да се събуди истинският пламък. Двамата вярват, че когато са заедно, в трудностите могат да се справят с всичко. Често, когато животът ги изправя пред предизвикателства, Желязко и Лилия взаимно си вдъхват кураж с думите: „И това ще мине!“ И то винаги минава.

От Малта до „Стани богат“

Съпрузите живеят няколко години в Малта, но впоследствие решават да се върнат в България заради детето си, което към онзи момент тепърва започва първи клас. Двамата родители предпочитат то да започне своето образование в родната си страна.

„Решихме да опитаме и да направим промяната, като заминем за Малта, но няма да ви лъжа – на всеки три месеца получавах паническа атака и трябваше да се връщаме! Липсваше ни България, липсваха ни планините...“, откровено споделя Лилия Русева за периода им в чужбина.

Още подробности от разговора - гледайте във видеото.

