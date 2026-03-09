„Ергенът“ продължава и тази седмица с три нови епизода във вторник, сряда и четвъртък от 20:00 ч. по bTV. Кристиян, Стоян и Марин ще трябва да са на „ти“ с вътрешната си духовна чувствителност, защото предизвикателството тази седмица за тях ще е артистично. „Ергените“ ще трябва да извадят наяве всичките си скрити таланти, а най-добрият на импровизираната сцена в имението ще се сдобие със златния и сребърния ключ за двете отделни стаи в имението, в които да настани своите четири най-специални дами.

Най-талантливият „ерген“ ще има най-скъпите срещи и правото винаги да избира първи, като този път ще получи и една много специална привилегия – да остане за целия ден в имението, за да се наслаждава на дневно коктейл парти с дамите. Залогът е голям, защото шампионът ще получи и правото да запази пет конкретни момичета единствено за своята компания и по този начин да лиши другите двама „ергени“ от възможността да ги канят на срещи.

Снимка: Филип Станчев

Кристиян ще се опита да засенчи легендарния Меджик Майк с изкусни стриптийзьорки умения. Стоян пък ще рецитира своя авторска поезия, но на бийтбоксърски фон, който той самият ще изпълни пред момичетата съвсем на живо. А Марин ще се опита да спечели сърцата на дамите, показвайки им нагледно чрез химични реакции кои връзки могат да бъдат взривяващо токсични и кои – романтично хармонични. Шампионът ще бъде определен от самите участнички чрез гласуване след края на трите представяния.

Снимка: Филип Станчев

Зрителите на bTV ще станат свидетели на все по-задълбочаващите се отношения между Стоян и Илияна, а признанието на пловдивчанина, че много отдавна не му се е случвало да хареса някого толкова истински, ще стане повод за неочакван обрат в динамиката помежду им. Марин пък ще разпали истински емоционален пожар, позволявайки си провокативен жест, който ще предизвика бурни реакции сред дамите в имението. Докато флиртът и закачките се разгорещяват, „любовният химик“ ще си позволи „експеримент“, който ще накара страстите в имението буквално да кипнат, изпивайки шот директно от деколтето на една от дамите.

Снимка: Филип Станчев

Тази седмица предстои да чуем и няколко признания от страна на дамите, че може би се чувстват… влюбени. Желанието на една от тях да скъси дистанцията и да целуне мъжа, който е успял най-силно да я впечатли, ще постави „ергена“ пред неочаквано емоционално изпитание. Друга от дамите пък ще постави шокиращ ултиматум, признавайки, че сериозно обмисля да си събере багажа и да напусне имението, ако не усети по-явен интерес.

Снимка: Филип Станчев

Вътрешното терзание на една от „изкусителките“, че трябва да играе роля, която се разминава с вътрешния ѝ морален компас, ще доведе до неочакван обрат по време на вечерния коктейл. Осъзнавайки, че присъствието ѝ може да разруши вече зараждащи се искрени чувства, тя ще предпочете да бъде откровена, заплашвайки тайната мисия на трите фатални дами да бъде разкрита предварително. Дали маските в имението ще започнат да падат много по-рано от очакваното и какви биха били последствията за останалите две „изкусителки“?

Не пропускайте следващите епизоди на „Ергенът“ – от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV и 1 ден преди ефир онлайн на VOYO!

