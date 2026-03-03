Срещата между тримата ергени и трите нови дами продължава. Те имат възможността да разговарят помежду си и да се опознаят все по-добре – включително и на индивидуални срещи на „четири очи“.

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.



Крис е първият, който се осмелява да покани Марая, която до момента се изявява като най-скромната и тиха сред новите участнички.

Двамата се усамотяват и започват привидно неангажиращ разговор. Но, между тях се усеща известно напрежение, въпреки шегите и усмивките. Марая така и не успява да се отпусне изцяло – тя не спира да докосва и оправя косата си, която привидно изглежда в прекрасен ред. Дали това е притеснение от камерите или от присъствието на Крис – тепърва предстои да разберем.

Снимка: Филип Станчев

Срещата между Стоян и Китана протича много по-лежерно. Тя не се притеснява да пита ергена дали вече има близки контакти с някое от момичетата в имението. „Аз когато харесвам някой истински, не бързам с тия неща“, казва ергенът с характерното си спокойствие. „За мен това пък е психическо изтезание“, отсича темпераментната дама.

Снимка: Филип Станчев

През това време Кати и Марин остават сами в общото помещение. Това ги предразполага към неангажиращ разговор. И започват съвсем естествено, сякаш, да споделят за миналото си и опита си от предишни връзки.

С течение на деня, дамите и ергените имат възможността все повече да се опознават – включително и да влизат в различни „индивидуални отношения“ помежду си.

Какво споделиха един на друг и защо единствено между Стоян и Кати се усети химия – вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER