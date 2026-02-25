Емоционални обрати и нови трепети в "Ергенът"5. Илияна и Пламена се отделиха, за да поговорят за впечатленията ѝ от деня и срещата с Марин, тъй като Пламена нямаше желание да споделя с останалите дами. В нея се зародиха нови, непознати усещания - брюнетката почувства, че изпитва силен интерес към Марин. А от Стоян сякаш е все повече се отчуждава.

"Много добре си изкарах, изобщо не съм усетила бедната среща. През цялото време говорехме, споделяхме си", разказа тя.

По време на срещата си с Марин, Пламена успя да открие много общи неща между тях и сякаш това още по-силно я отдалечи от Стоян. За него тя сподели, че не усеща искреност и това й пречи да му се довери напълно.

"През цялото време с Марин говорихме и той ми задаваше много въпроси за мен самата. Коренно различно усещане от усещането със Стоян, с който срещата ми бе по-мъчна."

Брюнетката е силно впечатлена от Марин и лекотата, която усеща в комуникацията си с него я кара да иска да го опознае повече.

"Пламена засия, когато започна да говори за Марин и аз усещам, че ще смени отбора", констатира Илияна.

Изглежда, че първоначалните намерения на някои от момичетата към избрания от тях ерген наистина се променят и тепърва ще има вълнуващи разкрития и обрати. Макар и на пръв поглед секси фурията Пламена и скромния Марин да не си подхождат, двамата намират път един към друг, но как Стоян ще приеме този факт?

