Въпреки че през следващите дни ще е най-бедният ерген - тъй като загуби играта на знания, Марин все пак има възможност да покани момиче на среща.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Ергенът излиза с Румяна - макар че, както се оказва, е толкова беден, че няма достатъчно пари дори да купи една пица от случаен продавач на улицата в близкия до имението на любовта град.

Той се опитва да се пазари и, неуспявайки, решава дори да предложи и ризата от гърба си – буквално, само и само да успее да вземе храна на своята дама. Така Марин остава полугол насред улицата, но постигнал желанието си.

В крайна сметка, любезният продавач на пица връща дрехата на Марин. Но важното тук е на какво е готов 27-годишният мъж в желанието си да угоди на придружителката си.

„Беше много мило от негова страна и определено ме впечатли. Смятам, че е голям джентълмен“, казва с усмивка Румяна.

Снимка: bTV

А още едно доказателство за това е жестът, който Марин прави към нея – намятайки ризата си върху раменете ѝ, с цел да я предпази от силния морски вятър.

Така двамата успяват да се насладят на пицата – на фона на морската шир и във взаимната си компания, непропускайки да споделят доста лични неща за себе си.

Още интересно моменти от срещата им – гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER