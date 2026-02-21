Новият сезон на „Ергенът“ е едно истинско приключение – сред екзотиката на Шри Ланка и непредсказуемите моменти в джунглата. Участниците в предаването са потопени в атмосфера, която им носи много емоции и ги поставя в неочаквани ситуации.

Изключение не направи и епизод 4. Ето какво точно се случи в него.

Фотосесията, която преобърна всичко

Тримата ергени - Марин, Крис и Стоян и част от дамите за се впуснаха в романтична фотосесия по случай Деня на влюбените. Те влязоха в интересни и вълнуващи роли, а позите измисляха, докато се докосваха нежно и се гледаха в очите. Имаха зададени само основните теми - любов в офиса, на плажа и в джунглата, но всичко останало участниците фантазираха на момента и го изпълняваха.

Диви, чаровни и готови на всичко в името на любовта, момичетата показаха своята творческа страна и смело демонстрираха различни пози и идеи по време на снимките. Някои дори доста провокативни.

Секси секретарката, която разгорещи Стоян

Анастасия, Илияна, Румяна, Цветелина, Пламена, Татяна и Алия бяха избрани от ергените за забавната фотосесия.

Експериментите със снимките започнаха със Стоян. Той и неговите избраници бързо влязоха в ролята на бизнес партньори, както и секретарка и шеф. Очаквано, най-впечатляващи бяха кадрите му с Пламена, в които определено имаше много силна химия. Двамата се гледаха провокативно и всички наоколо забелязаха, че синхронът между тях е изключителен, а привличането неоспоримо.

Церемония на розата, която гарантира среща – и още нещо…

На церемонията на розата в красивото цвете бе гаранция за индивидуална среща на три от момичетата. След приключението по време на фотосесията, ергените имаха право да изберат коя дама да изненадат с романтична вечеря.

Крис, Марин и Стоян се водиха единствено от емоциите си и така избраха своите три фаворитки.

Стоян поднесе своята роза на Пламена, от която до момента е най-силно привлечен. След него дойде ред и на Марин, който покани на среща Цвети. А изборът на Крис бе Татяна, с която вече успяха да скъсят дистанцията помежду си.

Марин и Цвети свалиха всички задръжки

Двамата участници рязко се сближиха по време на любовната фотосесия. Младата жена се чувстваше повече изключително комфортно в компанията на Марин, докато снимаха, а той отбеляза, че бързо е усетил колко е отпусната. Това нейно поведение определено му хареса и къдравият красавец без колебание ѝ поднесе своята роза.

Последва романтична вечеря – с вкусна храна и хубава музика. Марин сподели свои лични истории и като цяло поведението му бе на човек, който започва да се увлича и да изпитва истински романтични чувства. Той дори покани Цветелина на специален танц – по време на който двамата се гледаха нежно в очите, почти като влюбени.

„Много обичам да пипам Марин!" - заяви смело Цвети.

Снимка: Филип Станчев

Химията между Стоян и Пламена

Стоян също имаше възможност да прекара романтични мигове с Пламена. Двамата се усамотиха на спокойна вечеря, изпълнена със задълбочено любопитство към същността на другия, към онова, което наистина вълнува душата му. Интересът на Стоян към Пламена се чете в погледа му - тоя я гледа с желание и се вълнува от всяка нейна дума.

"Мисля, че Пламена е много чиста душа! Тя е като едно слънчице, което чака да изгрее", с тези мили думи Стоян описа грациозната брюнетка.

Пламена също остана очарована от интелектуалната дълбочина и интересите на своя събеседник. Докато продължаваха да си говорят на духовна тематика, Стоян и брюнетката определено изглеждаха силно заинтригувани един от друг. А химията от фотосесията, по-рано през деня не беше изчезнала.

Още любопитни моменти от епизод 4 на „Ергенът“, гледайте във видеото:

