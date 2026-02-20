Една нетипична и гореща фотосесия по случай Свети Валентин определено разпали страстите в "Ергенът" 5, а някои от момичетата направиха откровени признания за емоциите, които изпитват към ергените. Забавлението отново преобладаваше, а ние сме събрали най-запомнящите се изказвания на участниците.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Цвети

„Много ми харесва да пипам Марин!“

Снимка: Филип Станчев

Стоян

„Аз практикувам осъзнатост!“

Снимка: Филип Станчев за bTV

Алия към Марин

„На теб не ти трябват дрехи!“

Белослава

„Един мъж, като отиде на среща с една жена, ако не започне да го опъва панталона – тази мацка не е за него!“

Белослава

„Без химия няма физика!“

Алия към тримата ергени

“Вие бяхте супер hot!”

Марин

„Крис на моменти се стреми да бъде център на внимание!“

Алия

"Просто исках по-хубава стая, затова приех ключа от Стоян."

Вижте най-интересното от романтичната фотосесия в Ергенът във видеото най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER