Една нетипична и гореща фотосесия по случай Свети Валентин определено разпали страстите в "Ергенът" 5, а някои от момичетата направиха откровени признания за емоциите, които изпитват към ергените. Забавлението отново преобладаваше, а ние сме събрали най-запомнящите се изказвания на участниците.
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Цвети
„Много ми харесва да пипам Марин!“
Стоян
„Аз практикувам осъзнатост!“
Алия към Марин
„На теб не ти трябват дрехи!“
Белослава
„Един мъж, като отиде на среща с една жена, ако не започне да го опъва панталона – тази мацка не е за него!“
Белослава
„Без химия няма физика!“
Алия към тримата ергени
“Вие бяхте супер hot!”
Марин
„Крис на моменти се стреми да бъде център на внимание!“
Алия
"Просто исках по-хубава стая, затова приех ключа от Стоян."
Вижте най-интересното от романтичната фотосесия в Ергенът във видеото най-отгоре.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER