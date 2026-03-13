Легендарната българска народна певица Янка Рупкина е приета в болница в тежко състояние. 87-годишната изпълнителка, чието име е символ на странджанския фолклор, е една от най-разпознаваемите фигури на българската народна музика по света.

Със своя специфичен и въздействащ глас тя прославя българския фолклор далеч извън границите на страната. Като част от вокалното трио „Българка“ Рупкина печели международна популярност, а гласът ѝ звучи в проекти на световни звезди като Джордж Харисън, Кейт Буш и Роджър Уотърс.

Работата ѝ със швейцарския продуцент Марсел Селие носи на проекта „Мистерията на българските гласове“ престижната награда „Грами“ за фолклорна музика. Една от песните ѝ дори звучи на сватбата на Дейвид Бауи и Иман вместо традиционния сватбен марш на Менделсон.

Коя е Янка Рупкина?

Легендарната странджанска певица е родена в село Богданово, Бургаско, на 15 август 1938 г. Вместо да бъде кръстена на Богородица, родителите ѝ дават името на баба ѝ по бащина линия – Яна, която също била певица.

Въпреки че завършва техникум за медицински сестри в Бургас, Рупкина избира музиката. Тя започва да пее едва шестгодишна. На 22 години печели първа награда на надпяване в село Граматиково – изява, която отваря вратите ѝ към Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, където е солист в продължение на 30 години.

През кариерата си прави десетки записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“ и участва в редица музикални филми на БНТ. В много от нейните записи се откриват нови интерпретации на традиционното фолклорно наследство.

Снимка: Facebook/bTV

Рупкина участва и в редица модерни фолклорни проекти – с трио „Спешен случай“, с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов. Особено силно впечатление на швейцарския продуцент Марсел Селие прави песента ѝ „Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски. Той я включва сред любимите си записи в албумите от поредицата „Мистерията на българските гласове“.

Нейната голяма любов – борецът Георги Рупкин

Янка била голяма красавица още от малка и имала много обожатели. Един от тях обаче се откроявал – тя му казвала „бате Гошо“, защото бил по-голям от нея. Той е големият български борец и треньор Георги Рупкин.

„Бате Гошо, така се обръщах към него“, разказва тя в интервю за bTV.

Георги Рупкин бил борец, който в свободното си време работел на строежи и помагал в двора на Янка. Влюбил се в нея, изчакал да порасне и започнал да настоява за сватба. След един концерт в София певицата го поканила в квартирата на леля си.

„"Янка да ме вземе", на леля ми говореше, "ще е много хубаво, аз ще се грижа за нея"“, спомня си певицата.

Първоначално тя категорично заявила, че никога няма да се омъжи за него. Но след малко станала и отишла в другата стая да вземе паспорта си.

Снимка: Facebook/bTV

„Върнах се и казах „Ето ти паспорта. Утре отиваме в банята да се изкъпем и търси място да сключим брак“.

Още следващата седмица двамата се оженили. Началото на брака им обаче не било лесно. Бащата на Янка се разсърдил, че Георги не е поискал ръката ѝ от него.

„Доста зор видяхме, защото баща ми не ни пускаше вкъщи – обиден, че не съм питала него и майка ми. С една дамаджана вино Гошо се опита да влезе у дома, но баща ми не даде, обаче майка ми, хитруша, дребна, малка женичка беше, много умна, видяла едно въже и казва на съпруга си „Анастасе, ке са обеся, ако не дадеш на Гошо да се приберат.“

„И какво стана, що стана, чух, че сестрите ми се разплакаха и тогава майка дойде и каза „Хайде сега влизайте, баща ти разреши да влизате. Целунахме ръка на майка и баща и така мина моята женитба“.

По-късно Рупкина споделя, че Георги я впечатлил не само с външния си вид, но и с характера си.

„После дойде прекрасният му характер“, казва легендарната певица, обяснявайки как съпругът ѝ винаги я подкрепял в кариерата и пътуванията ѝ в чужбина.

След сватбата – много ухажори и световна слава

След брака ухажорите на Янка дори се увеличили. По време на турне тя се запознала с Джордж Харисън, който бил впечатлен от гласа ѝ. Харесал я и Бари Гиб от „Би Джийс“.

Снимка: Facebook/bTV

„Той не знаеше, че съм женена и ми каза, че съм красива жена и имам много красив глас, пея хубаво и че ще стана много известна“, разказва Рупкина.

Богат гръцки художник също силно се увлякъл по нея и дори поискал да се ожени за нея – като отправил предложението директно към съпруга ѝ. Мъжът ѝ оставил решението в нейните ръце, а певицата обещала да даде отговор след няколко дни. Художникът дори купил къща в България, но получил отказ.

„Това беше голяма история. Той се отказа, след като аз не се съгласих, а мъжът ми реагира като интелигентен човек. Може да не му е било приятно, но не го показа.“

След него руски композитор, влюбен в Рупкина, написал песен за нея, а български почитател ѝ подарил видеокамера. Въпреки всичко певицата остава вярна на своя съпруг.

„Погребах мъжа си и осиротях“

През март 2020 г. Янка Рупкина губи своята най-голяма любов – Георги Рупкин.

„Погребах мъжа си и осиротях. Моят Георги си отиде след рождения си ден през март. Така си и предчувстваше. На 90-ата си годишнина, каза, че след това ще си отиде. Поне видя правнучето си Виктор, което ориса да стане като него -известен борец, и да прославя България“.

Погребението се случва в началото на пандемията и присъстващите са малко. Въпреки това, по думите на певицата, от разстояние успяват да го изпратят „най-големите мъже в борбата“ като Валентин Йорданов и Александър Томов.

„60 години брак! Той ми даде всичко – свобода, беше ми и баща, и мъж, и родител, и всичко!“, казва тя.

Снимка: bTV

Син, внуци, правнуци и много любов

Янка Рупкина и Георги Рупкин имат син Росен, който също притежава прекрасен глас. Семейството им се разраства с двама внуци – Георги и Ани, както и с двама правнуци – Виктор и Александър.

През август тази година легендарната певица трябва да навърши 88 години. Малко известен факт е, че тя е родена на 15 август, но заради трудното възстановяване на майка ѝ след раждането е записана в регистрите с дата 25 август.

Снимка: bTV

Разгледайте снимките в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER