Поредна гордост за България! Един от най-емблематичните символи на българската култура и дух – българската гайда и гайдарското свирене – вече има световно признание! Този уникален занаят официално вече е част от Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Новината, която изпълни с гордост цяла България, беше обявена от световната организация в техния профил в социалната мрежа X.

„Нов запис в Списъка на нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения“, гласи съобщението.

Индия призна българската гайда

Историческото решение е взето по време на 20-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия.

Тази голяма победа за българската култура идва, след като България подготви и внесе национална номинация със задълбочено досие, озаглавено: „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“.

"Бистришките баби" – женската фолклорна група

Вписването на българската гайда в Списъка на ЮНЕСКО не е първият културен триумф. България има и други уникални съкровища, признати от световната организация. Един блестящ пример са "Бистришките баби" – женската фолклорна група от Шоплука. Те представляват живо доказателство за това как се предава традиция през поколенията – от баби към млади момичета. Тяхната архаична шопска полифония, което означава специфично многогласие, съчетана с ритуали като Лазаруване, е толкова уникална, че още през 2005 г. ЮНЕСКО я обявява за шедьовър на устното и нематериалното културно наследство. Това признание, впоследствие вписано официално през 2008 г., подчертава, че България е дом на едни от най-древните и жизнени вокални, танцови и ритуални практики в света.

Фестивалът "Сурва"

Признанието за гайдата ни напомня и за друго голямо българско съкровище, което отдавна е в Списъка на ЮНЕСКО – фестивалът "Сурва" в Перник. Този грандиозен маскараден обичай с корени в древните тракийски и предхристиянски обреди е сред най-големите на Балканите. Участниците обличат ръчно направени маски и кожуси с животински мотиви и носят тежки звънци, чийто звън, заедно с ритуалните танци и скачане, целят да изгонят злите сили и да донесат здраве и плодородие за новата година. Тази впечатляваща традиция, която се предава от поколение на поколение, е официално призната от ЮНЕСКО през 2015 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK