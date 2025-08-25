Петя Панева, която стана популярна като първата победителка в „Гласът на България“, изпълняваща само фолклор, посети Фестивала на народната носия в Жеравна. И разбира се, изпълни своя нова песен. А на сцената редом до нея застана нейният любим мъж – Димитър Денев.

Петя Панева беше от отбора на Галена и стана големият победител в осмия сезон на „Гласът на България“ по bTV. Без да изневери на любовта си към българския фолклор в нито един от етапите на състезанието, тя пребори изключителната конкуренция в лицето на останалите финалисти. Петя убедително грабна сърцата на зрителите на bTV и получи най-много подкрепа.

Петя Панева и Димитър Денев

Петя Панева и любимият й Димитър са заедно вече повече от десет години. През април 2022 г. двамата официално си казват „ДА“ на приказна сватба с много музика и фолклорен дух. Двамата се запознават покрай общата си страст – Митко е клавирист и често я съпровожда на сцената, превръщайки връзката им в успешно съчетание на любов и работа. Двамата установяват в село Болярци. В дома си Петя съхранява колекция от над 100 народни носии.

На фестивала в Жеравна Петя избира многоцветна носия, обсипана с ширити. Ръкавите на ризата й са широки, с богат набор от ръчно плетена дантела. А жълтата престилка с големи сини цветя е комбинирана с лилави чорапи.

„На пазара“ – така е озаглавена новата песен на Петя Панева, която тя изпълни по време на участието си на фестивала в Жеравна. Певицата е част от събитието четвърта поредна година.

„Много са ценни моментите там. Хората, които го посещават, наистина усещат България. Нещо, което не може да се опише с думи, трябва да се преживее“, споделя тя в интервю за bTV.

Повече за певицата и 100-те носии, които пази в гардероба си вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK