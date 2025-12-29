Вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от първи до 12-и клас в страната. Това е посочено в графика за учебното време за настоящата учебна година, публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).

Коледната ваканция през настоящата учебна година е от 24 декември до 4 януари, включително. Учениците ще са на училище на 5 януари, понеделник.

Почивката между двата срока е три дни - от 31 януари до 2 февруари, включително.

Неучебни дни през 2026 г.

2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще е от 4 до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започне малко по-късно - на 8 април, като също ще продължи до 13 април.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. На 20 май ще е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, а на 22 май ще е втората матура.

Неучебни ще са и дните на матурите, и на националните външни оценявания в седми и в десети клас - 17 и 19 юни.

На 17 юни е националното външно оценяване по български език и литература в седми и в десети клас.

На 19 юни е националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в седми клас, както и външното оценяване по математика в десети клас.

Кога приключва учебната 2026 г.?

Вторият учебен срок за учениците от 12-и клас завършва на 15 май. За учениците от първи до трети клас той приключва на 29 май. На 12 юни завършва вторият учебен срок за учениците от четвърти до шести клас, а на 30 юни - за паралелките в пети и шести клас в спортните училища.

На 30 юни завършва срокът за учениците от седми до 11-и клас. За учениците в професионално и в дуално обучение ще има производствена практика или практическо обучение в реална работна среда, които ще са след завършването на учебния срок.

