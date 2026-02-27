Март 2026 г. е месец на два контрастни етапа – ретрограден Меркурий в Риби, който ще ни кара да се вглеждаме назад и да поправяме стари грешки до 20 март, и Пролетното равноденствие, което ще отприщи мощна енергия за действие в последната декада на месеца. Ключовата дата е 18 март, когато Новолунието в Риби ще ни даде шанс да посеем семената на най-смелите си мечти, стига да сме готови да се разделим с илюзиите си.

Март пристига с усещане за „космическо разчистване“. Докато Слънцето пътува през ефирните Риби, границите между реалност и фантазия ще бъдат размити. Първите три седмици на месеца са идеални за довършване на стари проекти, разчистване на дома и душата, както и преосмисляне на посоката, сочи Almanac.

Хороскопът за март за всички зодии

Снимка: iStock

Овен

Първите седмици изискват от вас да останете в сянка. Използвайте времето за „работа зад кулисите“ и не бързайте да обявявате новите си проекти – Меркурий може да обърка плановете ви. Венера влиза във вашия знак още на 6 март, което ви прави неустоими и ви дава предимство в социалните контакти. След равноденствието на 20-ти, когато Слънцето влезе в Овен, ще почувствате прилив на сили и думите ви най-после ще бъдат чути правилно.

Телец

Фокусът е върху социалния ви кръг и общите цели. Ретроградният Меркурий обаче предупреждава: не вярвайте на всичко, което чувате от приятели в началото на месеца. След 10 март Юпитер се задвижва директно във вашия сектор на ресурсите – това е моментът, в който финансовите ви планове ще започнат да се реализират. Края на месеца запазете за важни групови начинания.

Близнаци

Вниманието ви е изцяло погълнато от кариерата. Пълнолунието на 3 март може да донесе край на важен професионален ангажимент или проект. Не бързайте да подписвате нови договори до 20 март, тъй като условията може да се променят. Използвайте периода на ретроградност, за да прецизирате стратегията си. След 21-ви пътят пред вас се изчиства и ще действате с пълна увереност.

Рак

Март събужда авантюриста във вас. Първите седмици са идеални за преразглеждане на планове за пътуване или обучение. Около 19 март, около Новолунието, ще получите неочаквано вдъхновение или покана. Внимавайте с финансите около 3 март – възможни са непредвидени разходи за дома. Към края на месеца фокусът се измества върху професионалните успехи.

Лъв

Време е за щателна ревизия на общите финанси и договори. Проверете за стари дългове или неизяснени финансови отношения. Избягвайте важни инвестиции около 3 март, когато Пълнолунието може да замъгли преценката ви. След 20 март ще почувствате огромно емоционално облекчение и ще намерите нови начини да разширите хоризонтите си чрез пътувания или нови знания.

Дева

Пълнолунието във вашия знак на 3 март е критичен момент – то ще освети вашите лични нужди и ще ви накара да поставите ясни граници в отношенията. Възможно е да усетите напрежение в партньорствата, но това е за добро. След 18 март (Новолунието в Риби) започва нов цикъл в личния ви живот – отношенията ви ще станат по-хармонични и ще имате яснота за бъдещето.

Везни

Снимка: istockphoto.com

Здравето и ежедневната рутина са на преден план. Март е перфектен за детокс, нови здравословни навици и „подреждане“ на работния график. Венера навлиза в Овен на 6 март и ще раздвижи сектора на партньорствата ви – очаквайте вълнение, нови запознанства и флиртове, които ще ви изкарат от зоната на комфорт. Краят на месеца е идеален за стартиране на нови работни проекти.

Скорпион

Креативността ви е в своя пик, но Меркурий ще ви накара да преработите някои идеи, преди да ги представите. Финансите ви се стабилизират след 10 март, когато ще почувствате повече сигурност. Около 18 март е отличен момент за вземане на решения, свързани с недвижими имоти или подобрения в дома. В любовта бъдете търпеливи – магията ще се случи в края на месеца.

Стрелец

През първата половина на месеца домът и семейството изискват цялото ви внимание. Възможно е да предприемете пътуване до роднини или на дълго разстояние около 3 март. След равноденствието енергията ви ще се насочи към забавления, романтика и нови творчески начинания. Към 28 март ще се чувствате в свои води и готови за нови приключения.

Козирог

Комуникацията е вашето голямо предизвикателство до 20 март. Проверявайте всичко по два пъти – имейли, съобщения, документи. Избягвайте големи покупки в началото на месеца, за да не съжалявате по-късно. След равноденствието на 20-ти домът ще се превърне в място за рестарт и ще намерите хармонията, която ви е липсвала.

Водолей

Март започва с фокус върху финансите, но новолунието на 18-ти ви дава шанс за пълна промяна на имиджа и начина, по който се представяте. Венера ви носи вълнуващи разговори и нови флиртове от 6 март нататък. Финансовите въпроси и неясноти ще се решат окончателно през последната седмица на месеца, носещи спокойствие.

Риби

Това е вашият месец! Започвате с Пълнолуние в сектора на партньорствата (3 март), което ще ви помогне да решите кой заслужава да остане в живота ви. До 20 март, докато Меркурий е ретрограден във вашия знак, се концентрирайте върху личното израстване и не бързайте. След равноденствието финансовите ви възможности ще се подобрят значително, а енергията ви ще бъде в своя апогей.

