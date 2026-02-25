Баба Марта е един от най-обичаните и светли български празници, който традиционно се отбелязва на 1 март. Той символизира идването на пролетта, новото начало, здравето и плодородието.

Още от ранните часове на деня хората си разменят мартеници с пожелание за здраве и късмет – като най-честият поздрав е: „Честита Баба Марта!“

Какви още обаче може да си пожелаем в този ден – ето няколко идеи!

Кратки пожелания

  • Бъди бял и червен - засмян, щастлив и благословен!
  • Нека март ти донесе слънце в сърцето и усмивка на лицето!
  • Здраве, късмет и много пролетно настроение!

Снимка: iStock

Топли и сърдечни пожелания

  • Честита Баба Марта! Нека с всяка мартеница получиш по капка здраве, шепа радост и море от любов!
  • Пожелавам ти пролетта да разцъфне не само навън, но и в душата ти!
  • Нека червеното ти носи сила, а бялото - чистота и ново начало!
  • Бъди здрав, вдъхновен и обграден от хора, които те карат да се усмихваш!
За близки хора

  • Мила мамо/бабо, Честита Баба Марта! Нека бъдеш здрава, спокойна и винаги усмихната!
  • Скъпа приятелко, нека март ти донесе нови мечти и красиви моменти!
  • На теб пожелавам година, изпълнена с обич, успехи и сбъднати желания!
  • Честита Баба Марта! Нека домът ти бъде пълен с любов, здраве и разбирателство!
  • Бъди благословен с мир, хармония и много щастливи мигове!
  • Нека всяка трудност се стопява като сняг пред пролетното слънце!

Снимка: iStock

Нежни и вдъхновяващи

  • Честита Баба Марта! Нека всеки ден ти носи нова надежда и малки чудеса!
  • Нека пролетта влезе в дома ти с усмивка, а в сърцето ти - с топлина!
  • Пожелавам ти здраве, което не се къса като конец, и щастие, което не избледнява!
  • Нека март бъде началото на най-красивата ти година!

За приятели

  • Честита Баба Марта! Бъди цветна като пролетта и силна като червения конец!
  • Нека всеки твой ден бъде изпълнен със светлина и вдъхновение!
  • Пожелавам ти повече поводи за смях и нито един за тъга!
  • Да ти върви по вода и да ти е леко на душата!

Снимка: iStock

Забавни пожелания

  • Честита Баба Марта! Нека тя ти се усмихва, а времето и късметът винаги да са на твоя страна!
  • Вържи си мартеница за здраве, а усмивката – за цяла година!
  • Да ти е бяло и червено, сладко и медено!
  • Нека портфейлът ти се пълни по-бързо, отколкото мартенските облаци се разсейват!

За социални мрежи

  • Честита Баба Марта! Нека новото начало бъде красиво! 
  • Март е тук – време за мечти и сбъдване! 
  • Носи мартеница, носи надежда! 
  • Пролетта започва с усмивка!
  • Да ти е бяло и червено – цяла година вдъхновено!
