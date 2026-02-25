Баба Марта е един от най-обичаните и светли български празници, който традиционно се отбелязва на 1 март. Той символизира идването на пролетта, новото начало, здравето и плодородието.

Още от ранните часове на деня хората си разменят мартеници с пожелание за здраве и късмет – като най-честият поздрав е: „Честита Баба Марта!“

Какви още обаче може да си пожелаем в този ден – ето няколко идеи!

Кратки пожелания

Бъди бял и червен - засмян, щастлив и благословен!

Нека март ти донесе слънце в сърцето и усмивка на лицето!

Здраве, късмет и много пролетно настроение!

Топли и сърдечни пожелания

Честита Баба Марта! Нека с всяка мартеница получиш по капка здраве, шепа радост и море от любов!

Пожелавам ти пролетта да разцъфне не само навън, но и в душата ти!

Нека червеното ти носи сила, а бялото - чистота и ново начало!

Бъди здрав, вдъхновен и обграден от хора, които те карат да се усмихваш!

За близки хора

Мила мамо/бабо, Честита Баба Марта! Нека бъдеш здрава, спокойна и винаги усмихната!

Скъпа приятелко, нека март ти донесе нови мечти и красиви моменти!

На теб пожелавам година, изпълнена с обич, успехи и сбъднати желания!

Честита Баба Марта! Нека домът ти бъде пълен с любов, здраве и разбирателство!

Бъди благословен с мир, хармония и много щастливи мигове!

Нека всяка трудност се стопява като сняг пред пролетното слънце!

Нежни и вдъхновяващи

Честита Баба Марта! Нека всеки ден ти носи нова надежда и малки чудеса!

Нека пролетта влезе в дома ти с усмивка, а в сърцето ти - с топлина!

Пожелавам ти здраве, което не се къса като конец, и щастие, което не избледнява!

Нека март бъде началото на най-красивата ти година!

За приятели

Честита Баба Марта! Бъди цветна като пролетта и силна като червения конец!

Нека всеки твой ден бъде изпълнен със светлина и вдъхновение!

Пожелавам ти повече поводи за смях и нито един за тъга!

Да ти върви по вода и да ти е леко на душата!

Забавни пожелания

Честита Баба Марта! Нека тя ти се усмихва, а времето и късметът винаги да са на твоя страна!

Вържи си мартеница за здраве, а усмивката – за цяла година!

Да ти е бяло и червено, сладко и медено!

Нека портфейлът ти се пълни по-бързо, отколкото мартенските облаци се разсейват!

За социални мрежи

Честита Баба Марта! Нека новото начало бъде красиво!

Март е тук – време за мечти и сбъдване!

Носи мартеница, носи надежда!

Пролетта започва с усмивка!

Да ти е бяло и червено – цяла година вдъхновено!

И нещо любопитно - нетрадицинните начини, по които Баба Марта е отбелязвана в различните части на България в днешни дни:



