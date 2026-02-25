Баба Марта е един от най-обичаните и светли български празници, който традиционно се отбелязва на 1 март. Той символизира идването на пролетта, новото начало, здравето и плодородието.
Още от ранните часове на деня хората си разменят мартеници с пожелание за здраве и късмет – като най-честият поздрав е: „Честита Баба Марта!“
Какви още обаче може да си пожелаем в този ден – ето няколко идеи!
Кратки пожелания
- Бъди бял и червен - засмян, щастлив и благословен!
- Нека март ти донесе слънце в сърцето и усмивка на лицето!
- Здраве, късмет и много пролетно настроение!
Топли и сърдечни пожелания
- Честита Баба Марта! Нека с всяка мартеница получиш по капка здраве, шепа радост и море от любов!
- Пожелавам ти пролетта да разцъфне не само навън, но и в душата ти!
- Нека червеното ти носи сила, а бялото - чистота и ново начало!
- Бъди здрав, вдъхновен и обграден от хора, които те карат да се усмихваш!
За близки хора
- Мила мамо/бабо, Честита Баба Марта! Нека бъдеш здрава, спокойна и винаги усмихната!
- Скъпа приятелко, нека март ти донесе нови мечти и красиви моменти!
- На теб пожелавам година, изпълнена с обич, успехи и сбъднати желания!
- Честита Баба Марта! Нека домът ти бъде пълен с любов, здраве и разбирателство!
- Бъди благословен с мир, хармония и много щастливи мигове!
- Нека всяка трудност се стопява като сняг пред пролетното слънце!
Нежни и вдъхновяващи
- Честита Баба Марта! Нека всеки ден ти носи нова надежда и малки чудеса!
- Нека пролетта влезе в дома ти с усмивка, а в сърцето ти - с топлина!
- Пожелавам ти здраве, което не се къса като конец, и щастие, което не избледнява!
- Нека март бъде началото на най-красивата ти година!
За приятели
- Честита Баба Марта! Бъди цветна като пролетта и силна като червения конец!
- Нека всеки твой ден бъде изпълнен със светлина и вдъхновение!
- Пожелавам ти повече поводи за смях и нито един за тъга!
- Да ти върви по вода и да ти е леко на душата!
Забавни пожелания
- Честита Баба Марта! Нека тя ти се усмихва, а времето и късметът винаги да са на твоя страна!
- Вържи си мартеница за здраве, а усмивката – за цяла година!
- Да ти е бяло и червено, сладко и медено!
- Нека портфейлът ти се пълни по-бързо, отколкото мартенските облаци се разсейват!
За социални мрежи
- Честита Баба Марта! Нека новото начало бъде красиво!
- Март е тук – време за мечти и сбъдване!
- Носи мартеница, носи надежда!
- Пролетта започва с усмивка!
- Да ти е бяло и червено – цяла година вдъхновено!
И нещо любопитно - нетрадицинните начини, по които Баба Марта е отбелязвана в различните части на България в днешни дни:
