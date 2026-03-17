



Изключително силна история отново впечатли зрителите на " Бригада Нов дом" . Битка на родители, за да лекуват детето си, спасение в Турция, пари за терапия, нищета и отдаденост. Животът им минава в една стая - няма баня, няма кухня. В прекрасно разказаната история се отличава един човек, който някак безусловно е свързан с това семейство - Тамер, български турчин от Шумен, преселил се преди 25 г, който помага на семейството с каквото може.

История за големите, тъмни, тъжни очи на едно 7-годишно дете

Мария Силвестър и момчетата от "Бригада Нов дом" отново успяха да помогнат на българско семейство, изправено пред голяма трудност. Те превърнаха разпадащото се жилище на Стоян, Стела и Илиян в топъл, светъл и уютен дом. В отчаянието си бащата на 7-годишния Илко стига до там, че да продава играчките на детето, за да събере пари за лечението му.



История за една майка, която губи себе си, но не иска да загуби детето си. Един баща, който е смутен от сълзите, които го давят, а мъжеството му трудно приема, че някой му дава нещо, че му помага.

Когато животът прати изпитание, свързано с детето ти, светът се променя. Човек се променя из основи! Тпочно в този момент разбираш, че в този живот наистина няма по-важно от здравето - твоето лично и на любимите хора!

А 7-годишният Илко има най-големите тъмни и тъжни очи. Видели са повече от нормалното за дете на седем години. Вместо да рита топка на улицата, той трябва да замине за сериозно лечение. Тежестта на живота, която някак в миг се стоварва на крехките му рамене, го прави с мислене на възрастен за минути. Детенцето поиска за стаята си само легло и бюро - обрано, с благодарност, без претенции.

Тамер - човекът с голямо сърце

Преди 2 г. семейството на Илко случайно влиза в магазина на един мъж в Истанбул. Стела търси кафе и попада в местенцето, където този човек продава храна. Както често се оказва, в живота няма нищо случайно. Човекът от магазина става близък на семейството, а впоследствие изиграва сериозна роля за бъдещето им. Той е Тамер Гьоркмен, български турчин от Шумен, който от 1989 г. живее в Истанбул.



Той е бил първият, който ми подава ръка за помощ. А фактът, че в 20 милионен Истанбул попадат точно на него, за тях се оказва огромен късмет. Оттогава Тамер се превръща в техен "ангел на земята". Помага на семейството на малкото момченце с каквото може и почти всеки месец се виждат. Изненадата да го видят в дома си е голяма както за бащата Стоян, така и за сина му. Детето е толкова развълнувано, че се разплаква. Тамер нарича малкия Илко - "пиле".



"Може би най-важният човек, с когото сме се рещали през тези 2 години. Рухнах като го видях! Чувствам го по много специален начин и той знае това.

Този човек е бил винаги до нас и в добро, и в лошо, и какво ли не. Нека всички хора да познават поне по един такъв!" - споделя Стоян.





"Много скъп за нас човек! Не сме очаквали, че ще дойде от Истанбул в нашата къща точно днес. Много сме му благодарни и много го обичаме!" - развълнувано разказва Стела.

А Тамер си пожелава само едно - да не вижда повече Стоян и малкият Илко в болница: "Много е тежко! Много!"

Вълнението при срещата им издава каква голяма топлина има между хората. Човешката лошотия може и да блика от всички страни, да се случват неща, доказателство за категорична липса на човечност, но винаги, винаги има надежда. Доброто е непобедимо - каквото е и мотото на "Бригада Нов дом". Затова и тази обнадеждаваща любов, давана между непознати в началото човеци, прави историята толкова силна.

Малкият Илиян страда от рядкото автоимунно заболяване и вече две години води трудна битка с диагнозата. Родителите му познават отблизо тъгата и страдат заедно с него всеки ден. Но въпреки предизвикателствата, които животът им поднася, те не губят вярата в доброто и съхраняват добратата в сърцата си. Лечението на Илиян се провежда в Турция, но необходимата терапия струва около 120 000 евро - сума, която е непосилна за семейството.

Родителите на детето - Стоян и Стела правят всичко възможно, за да осигурят на сина си грижи и шанс за по-добро бъдеще. Въпреки усилията им, високата цена на медицинските процедури поставя семейството в изключително трудна ситуация. Трогателното в историята е, че самият Илиян решава да помогне, като започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си.



Историята на това семейство всъщност е истрория за силата, любовта и истинския смисъл и е доказателство, че когато всички желаят едно дете да бъде добре, имат силата да направят така, че то да оздравее!