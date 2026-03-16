Майсторите телевизионното предаване "Бригада Нов дом" отново запретнаха ръкави и се включиха в силна кауза, като ремонтираха дома на 7-годишния Илиян, който страда от рядко имунно заболяване. Той разпродава играчките си, за да се лекува, а Мария Силвестър и бригадата сбъднаха една негова мечта - да има уютен дом.

Тежка и диагноза и невъзможна парична сума

Малкият Илиян страда от рядкото автоимунно заболяване и вече две години води трудна битка с диагнозата. Родителите му познават отблизо тъгата и страдат заедно с него всеки ден. Но въпреки предизвикателствата, които животът им поднася, те не губят вярата в доброто и съхраняват добратата в сърцата си. Може би точно за това, смелата бригада ги намира в подходящия момент. Лечението на Илиян се провежда в Турция, но необходимата терапия струва около 120 000 евро - сума, която е непосилна за семейството. Тежка диагноза и една на пръв поглед невъзможна парична сума. Какво следва?

Той продава играчките си, за да събере средства за лечение

Родителите на детето - Стоян и Стела правят всичко възможно, за да осигурят на сина си грижи и шанс за по-добро бъдеще. Въпреки усилията им, високата цена на медицинските процедури поставя семейството в изключително трудна ситуация. Трогателното в историята е, че самият Илиян решава да помогне, като започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си. Семейството живее в стара наследствена къща в селото, която се нуждае от сериозен ремонт. В дома няма баня и тоалетна, а кухнята е разположена в отделна постройка извън основната къща. Въпреки скромните условия и трудностите, родителите и детето се подкрепят взаимно и успяват да запазят надеждата си.

От жилище до истински дом

Именно в този момент екипът на предаването се включва, за да преобрази дома им и да им осигури една по-уютна, комфортна и достойна среда за живот. Майсторите се изправят пред редица предизвикателства по време на ремонта, но мотивацията им да помогнат на семейството е по-силна от всички трудности. Така те успяват да направят малкия Илиян щастлив и да му вдъхнат надежда, че в този живот всичко е възможно, стига да имаш вяра и воля, независимо от изпитанията, пред които си изправен.

