Легендарната актриса Джоан Колинс отново доказа, че възрастта е само число. На 93 години звездата от култовия сериал "Dynasty" привлече всички погледи с безупречен стил и категоричен шик по време на събитието "Variety Power of Women: London".

За специалната вечер Джоан Колинс избра елегантна визия, съчетаваща златист топ с дълги ръкави, покрит с пайети, и черна разкроена пола. Тоалетът беше допълнен от черни обувки, тъмни чорапи и впечатляващи златни обеци, които подчертаха бляскавото ѝ присъствие на червения килим. Появата на актрисата идва само седмици след участието ѝ на откриването на филмовия фестивал в Кан, където представи новия си филм "My Duchess". Това беше първото ѝ участие на фестивала в Кан от 2018 г. насам.

Тя блести, а хората я обожават!

Продуцентът на филма наскоро сподели, че решението да покани Колинс за главната роля е било вдъхновено от нейна поява на наградите „Еми“ през 2024 г. Според него реакцията на публиката е показала, че актрисата продължава да бъде изключително обичана и уважавана в кино индустрията.

Освен участието си в My Duchess, Колинс наскоро се появи и във филма A Murder Between Friends, чиято премиера се състоя по-рано тази година. Въпреки дългогодишната си кариера, актрисата не показва намерение да се оттегля от сцената и екрана.

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Талант, който не стихва с годините

В интервю през 2024 г. тя коментира честите въпроси защо продължава да работи, като подчерта, че обича да бъде активна и отказва да бъде определяна от възрастта си. Според нея подобни стереотипи са остарели и нямат място в съвременния свят. С поредната си изява на червения килим Джоан Колинс още веднъж показа, че остава една от най-разпознаваемите и елегантни фигури в света на киното и телевизията, продължавайки да вдъхновява поколения зрители със своя стил, енергия и талант, които не стихват с годините, а сякаш стават все по-силни и открояващи се.