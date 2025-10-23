Джоан Колинс грее от радост, след като добави още едно дете към голямото си кръщелно семейство. Тя стана кръстница за 15-и път.

Актрисата доказва, че енергията и чарът й не познават граници! На 92 години, екранната звезда отпразнува поредната си роля като кръстница. На церемонията присъстват и кралски особи, и музикални звезди.

Джоан Колинс приема поканата да поеме грижата за деветмесечното момченце Феликс Пийкок. Това е синът на известната британска диетоложка Габриела Пийкок и съпруга й финансист Дейвид.

Джоан Колинс

Има дълга филмова кариера в Холивуд през 50-те и 60-те години, където често е сравнявана с Елизабет Тейлър.

Джоан Колинс е пет пъти омъжена, като разликата във възрастта между нея и настоящия й съпруг Пърси Гибсън е 32 години.

Освен като актриса, тя е изключително успешен писател, като има издадени над 17 книги, включително няколко романа и мемоари.

Кръщенето на малкия Феликс

Кръщенето на малкия Феликс се е превръща в бляскаво събитие в Котсуолдс, на което са присъстват елитни приятели и роднини на семейство Пийкок. Сред най-известните гости са – принцеса Беатрис и съпругът й Едоардо Мапели Моци.

„Когато Габриела и Дейвид ме помолиха да бъда кръстница на сина им, бях много щастлива“, споделя Джоан пред списание Hello.

„Въпреки че вече имам 14 други кръщелници, това мъничко бебе беше толкова очарователно, че не можах да устоя“, допълва тя.

Актрисата добавя, че малкият Феликс се е държал „перфектно на кръщенето си“. От своя опит като кръстница, тя разказва, че той дори не е плакал толкова, колкото другите бебета.

Специалната връзка с Габриела Пийкок

Самата Габриела Пийкок е известна с работата си с редица знаменитости, включително моделите Ясмин льо Бон и Джоди Кид. Тя също така е помагала за изготвянето на хранителните режими на принц Хари и принцеса Юджини преди техните сватби.

Габриела и Принцеса Беатрис имат особено близка връзка. През 2024 г. двете приятелки преживяват бременностите си заедно и раждат в рамките на няколко дни една от друга. По-малката дъщеря на Беатрис – Атина – се е ражда преждевременно през януари. След официалната церемония, кръщелната група се е връща в близкия дом на Габриела и Дейвид Пийкок, за да продължи празненството в тесен кръг.

Според информация на Marie Claire от 2019 г. Джоан Колинс е кръстница на 13 деца, сред които и супермоделът и актриса Кара Делевин. Колинс споделя очарователни спомени от детството на Кара, описвайки я като „невероятно дете“, чиято любима дума била „мое“. Легендата на Холивуд обаче не пропуска да демонстрира чувството си за хумор, когато Кара й споделя желанието си да стане актриса. Тогава Джоан й отговаря с цитат от Джак Никълсън: „Точно от това има нужда светът: още една актриса“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK