На 27 декември 2025 г. Луната в Овен носи прилив на енергия и инициативност, насърчавайки ви да действате смело според личните си цели. Денят е подходящ за бързи решения и физическа активност, стига да избягвате излишната импулсивност в общуването с близките.

ОВЕН

Не ви съветвам да сте агресивни и критични към близките си. Ако не сте тактични и не ги изслушвате търпеливо ще ги отдалечите от себе си. Интимната ви половинка не е готова за сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Вашата брачна половинка е извън себе си от притеснение заради интригите, с които я засипват ваши злонамерени роднини. Докажете верността и чувствата си, а след това се отдайте на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Проявете гъвкавост в разговорите с близките си, за да си спестите проблемите у дома, мили дами. От вас зависи дали ще се лишите от романтичните мигове и сексуалните удоволствия.

РАК

Отново се сблъсквате с проблеми в личните отношения. Семейните да обърнат внимание на партньорите си и на децата си. Покажете им, че ги обичате. С доброто си отношение ще си спечелите заслужени романтични мигове и сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Несемейните ще срещнат подходящия партньор. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако не сте сигурни в чувствата си. Естествено това изискване не важи за семейните жени.

ДЕВА

Обърнете внимание на отношенията си в семейството. Избягвайте по възможност новите запознанства, въпреки, че ще ви бъде трудно да им устоите. Привлечени сте от сексапила на новото си завоевание, но не бързайте да се отдавате на секс повлияни от алкохолното опиянение.

ВЕЗНИ

Очакват ви разправии с близките ви заради отказът ви да монтирате охранителна система в дома си, защото имате възрастни родители и сте сигурни, че те няма да се справят с нея. Вечерта сте най-черните в очите им и няма да ви дадат възможност да изживеете сексуални наслади.

СКОРПИОН

Поговорете с близките си, дори и ако сте достигнали етапа на невъзможност да си общувате спокойно. В един момент трябва да изясните дали ще имате съвместно бъдеще и бракът ви ще се съхрани или трябва да се разведете, заради изневярата и липсата на сексуален живот.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта обърнете внимание на семейството си и на брачния си или интимен партньор. Сексуалните удоволствия са вашето хапче за добро настроение. Не се лишавайте от тях.

КОЗИРОГ

Звездите ви предупреждават за разправия заради ревност от страна на партньора ви. Бъдете мили и докажете невинността си с красиво подредена маса, вкусна вечеря, хубаво вино и сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Все още сте завладени от емоции заради кризата в личния си живот, скъпи жени и сте близо до отчаяние. Постепенно осъзнавате грешките си и причината за липсата на сексуален живот в последните дни.

РИБИ

Не сте се справили с проблемите в личните си отношения. Изходът не е в изневяра от ваша страна, а в разговори и изясняване на претенциите. Не разчитайте на възстановена хармония и сексуални наслади, защото сте се провалили заради вашето поведение.

