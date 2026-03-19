Кристин Кабот, жената в центъра на така известната изневяра на концерта на Coldplay, за първи път застана пред камера, за да говори публично за случилото се. Тя избра подкаста на Опра Уинфри – твърдейки, че това ще остане единственото ѝ интервю.

А целта ѝ е една основна - да разкрие как технологичните компании, че „се хранят от болката“ на хората, попаднали във „вирусни моменти.“ Както и какво се случва с нея, месеци след неприятната ситуация.

Момент, който бележи цял живот

Животът на Кабот буквално бе преобърнат, след като случайно бе заснета на т.нар. „kiss cam“, по време на концерта на Coldplay, състоял се на 16 юли в Бостън. Камерата я засне в прегръдките на шефа ѝ Анди Байрън, а видеото се превърна в едно от най-гледаните и разпространявани в социалните мрежи за изминалата година.

Последвалият скандал повлия дълбоко на живота на 53-годишната жена. Тя бе принудена да подаде оставката си като ръководител на отдел „Човешки ресурси“ в от технологичната компания Astronomer. Същото се случи и с Анди Байрън, изпълнителен директор на компанията.

Снимка: youtube/Oprah

Едно интервю, което преобръща гледните точки

Кристин Кабот прие поканата за участие в подкаста на Опра Уинфри, изрично подчертавайки, че това ще бъде единственото ѝ интервю пред камера. Така, на 17 март, тя седна на стола пред популярната водеща, за да сподели, че преживяното я е накарало да осъзнае колко много социалните мрежи вредят на хората и печелят на „техен гръб“.

„Съвсем не си давах сметка за това преди. Но когато го изпиташ от първо лице, разбираш ясно как стоят нещата“, категорична е тя. „Ние не осъзнаваме, че когато препращаме, харесваме и кликваме, слагаме милиарди долари в джобовете на технологичните компании и създаваме алгоритъм, който го подхранва.“

Кабот, която е майка на две деца, споделя още, че по времето, когато е започнала да се среща с Анди Байрън вече е била разделена със съпруга си и в процес на развод. „Искам децата ми да знаят, че могат да правят грешки и наистина могат да се объркат. Но не е нужно да бъдат заплашвани да бъдат убити заради тях“, казва още тя, визирайки факта, че заради видеото е получавала до 600 телефонни обаждания на ден в следващите седмици, включително и заплахи за смърт.

Превърнала се е и в обект на множество обидни коментари в онлайн пространството – сред които и „уличница“, „разбивачка на семейства“ и „златотърсачка“. Кабот смята, че реакцията е била силно повлияна от полови стереотипи и говори за емоционалната цена, която този епизод е имал върху живота ѝ.

Отношенията между Кристин и Анди Байрън

Днес Кристин не поддържа връзка с Анди Байрън. „Прекратих комуникацията си с него още в средата на есента. Той имаше сериозен проблем с честността и почтеността. Аз бях тази, която беше атакувана, докато той запази пълно мълчание.“

Кабот уточнява пред Опра и, че когато е започнала да се среща с Байрън, е мислела, че той също е разделен със съпругата си. „Просто не беше достатъчно откровен с мен.“

И допълни още, че с Байрън не са имали никаква физическа близост. „Ние дори не се бяхме целували преди концерта, камо ли да имаме сексуални отношения, както мнозина предполагаха.“

Въпреки че от случилото се са изминали месеци, на Кристин все още изпитва редица трудности. „Трябва да бъда много внимателна, защото светът говори вместо мен и сякаш следи всяко мое действие“, казва тя. И допълва, че все още ѝ е трудно да си намери работа.

Както и че е убедена, че „развръзката“ на ситуацията е могла да бъде различна, ако Байрън беше направил изявление – така, както е направил нейният съпруг Андрю.

Още от случилото се на концерта на Coldplay:





