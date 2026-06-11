Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев отново сподели един от най-ценните си лични моменти — традиционното пътешествие с дъщеря му Кати. Вече четвърта поредна година двамата имат своя специална баща-дъщеря традиция: едно голямо пътуване, посветено на време заедно, нови места и спомени, които остават за цял живот.

„Вече четвърта поредна година с Кати си имаме наша традиция – едно голямо пътешествие баща и дъщеря“, споделя Кадиев.

Тази година дестинацията е Китай, а маршрутът им включва четири впечатляващи града — Гуанджоу, Хонг Конг, Шанхай и Пекин. Първата спирка от пътуването е Гуанджоу, където актьорът и дъщеря му вече прекараха първите си два дни, потапяйки се в атмосферата на един от най-динамичните китайски мегаполиси.

„Тази година избрахме Китай и ни чакат четири града: Гуанджоу, Хонг Конг, Шанхай и Пекин“, пише още той.

Снимка: Инстаграм

Миналата година двамата посетиха Япония и останаха очаровани от културата, храната и преживяванията там. През 2024 година пък посетиха Южна Корея.

В публикацията си Александър Кадиев споделя не просто впечатления от пътешествието, а и много лично послание за родителството. Според него именно подобни преживявания остават завинаги в децата.

„Вярвам, че това са нещата, които остават завинаги в децата ни. Не подаръците. Не играчките. А времето заедно, спомените, разговорите, смехът, новите места и усещането, че откриваме света рамо до рамо“, казва актьорът.

Снимка: Инстаграм

Двамата разглеждат, учат, опитват нови храни и се оставят на приключението да ги води. Кадиев не крие, че понякога се губят, но именно в тези малки непредвидени моменти често се раждат най-хубавите спомени.

„Гледаме, учим, опитваме нови храни, губим се понякога, впечатляваме се постоянно. И си събираме моменти, които след време ще значат много повече от всичко друго“, допълва той.

С чувство за хумор и типичната си непринуденост Кадиев даде старт на азиатското приключение с думите: „Китай, започнахме те.“

Под публикацията последователите на актьора и тв водещ го заляха с вълна от положителни коментари и поздравления за специалната традиция, която имат двамата с Кати. Мнозина определиха пътуванията им като „прекрасна традиция“ и подчертаха, че времето, прекарано насаме с детето, е безценно както за малчуганите, така и за родителите. Фенове го нарекоха „баща мечта“ и го поздравиха за начина, по който се отнася към дъщеря си и семейството си, а други споделиха, че именно подобни преживявания създават спомени за цял живот и обогатяват детето много повече от всичко материално.

Снимка: Инстаграм

И докато Александър Кадиев и дъщеря му Кати събират нови спомени в Китай, в живота на актьора предстои още едно огромно вълнение. Само преди дни той и любимата му Ивелина Чоева обявиха, че ще стават родители — новина, която трогна близките им, приятелите, феновете и последователите им.

Малко след това двамата споделиха и още един специален момент — разкриха, че са в очакване на момченце.

Снимка: instagram/al.kadiev

Особено трогателно е писмото на малката Кати, която съвсем скоро ще стане кака. Тя е написала писмо до бъдещото бебе, започващо с думите:

„Малко човече, нямам търпение вече да те срещна и да играем заедно!“

https://ladyzone.bg/laifstail/lica/aleksandar-kadiev-i-ivelina-choeva-ochakvat-parvoto-si-dete-ljubovta-ni-veche-ima-sarchice.html

Така пътуването на баща и дъщеря в Китай придобива още по-специален смисъл. Докато Сашо и Кати откриват света заедно, семейството им вече очаква ново малко приключение — момченце, което ще донесе още любов, смях и вълнение в живота им.

Вижте какво споделиха за очакваното бебе Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева: