Александър Кадиев отново развълнува последователите си в Instagram – този път с кратко, но трогателно видео, в което шофира кабриолет, а до него на предната седалка е най-важният човек в живота му – дъщеря му Катерина.

Докато двамата се наслаждават на пътуването и слънчевия ден, по радиото случайно зазвучава тяхната обща песен, заедно с вокална група „Мики Маус“ - „Да бъде“. Кадиев улавя момента и го споделя в социалните мрежи, а феновете му се очароваха от естествената близост между баща и дъщеря.

Забавен момент от видеото към публикацията му става, когато се чува клаксон от автомобила зад него - вероятно водещият на „Кой да знае“ не е тръгнал, когато светофара е светнал в зелено. Въпреки това, двамата продължиха да се забавляват и да пеят общата им песен в един глас.

Парчето, което актьорът и малката Катерина представиха преди близо година, носи силно послание за доброта, надежда и по-красив свят.

Още с появата си песента впечатли с чистото и искрено послание, което отправя – нещо все по-ценно в забързаното ежедневие. Тогава Кадиев и дъщеря му показаха, че музиката може да бъде не просто забавление, а начин да се говори за важните неща – за светлината, човечността и надеждата. Във видеоклипа към песента участват още деца, които държат табели със силни послания, а малката Кати и баща ѝ държат мегафони и пеят заедно.

„Където е Сашо, не може да няма купон, той е изключително харизматичен човек. Получи се бомба от положителна енергия“, споделя Вяра Панталеева, основател и ръководител на вокалната група, пред Bulgaria ON AIR.

Александър Кадиев неведнъж е споделял колко специална е връзката му с Катерина. Актьорът и водещ често публикува моменти с нея и открито говори за ролята на бащата в живота на едно момиче.