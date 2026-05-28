На 29 май Църквата почита Свети Александър, патриарх Александрийски и мчца Теодосия девица. Свети Александъре 19-ият александрийски патриарх от 313 година до смъртта си през 326 година. По време на тази службатой се заема с решаването на редица църковни проблеми, включително датировката на Великден, действията на Мелетий Ликополски и арианството.

Свети Александър живял по времето на император свети Константин Велики (306-337 г.). Отличавал се с добро богословско образование, кротост и с много други добродетели. В 313 г. той бил избран за архиепископ на град Александрия в Египет. Когато в 319 г. александрийският свещеник Арий започнал да разпространява своята ерес (че Син Божи е творение, по-нисше от Отец), свети Александър бащински се опитал да го убеди да се откаже от погрешното си учение, но Арий упорито отказвал.

След поредица от безуспешни опити да бъде вразумен, Арий бил отлъчен от Църквата и заклеймен като богохулник. Свети Александър, въпреки напредналата си възраст, участвал и в Първия вселенски събор в 325 г., който също осъдил Арий. Завърнал се в Александрия, светителят продължи да се бори за защита на православната вяра до смъртта си през 326 г. Бил наследен на поста от своя ученик свети Атанасий Велики.

Св. Теодосия е родена в Цариград. Тя била дъщеря на благочестиви родители, които явъзпитали в любов към Бога. Баща починал, когато тя навършила седем години. Майка и я дала в манастир. Там Теодосия достигнала до такава степен на духовно съвършенство и убеденост в истините на Христовото учение, че била в състояние дори да даде живота си за своята вяра. Теодосия наследила голямо богатство, което тя употребила за украса на храмовете и за подпомагане на бедните.

Император Лъв Исаврянин, със съдействието на еретика патриарх Анастасий, започнал гонение против вярващите. Заповядано било да се унищожи и древната чудотворна икона на Исус Христос, поставена още от Константин Велики над вратите на царския дворец. Тогава Теодосия поискала да попречи на това кошунство. Отместила стьлбата, по която се качвал войник да сваля иконата, той паднал на земята и пострадал тежко.

Следтова Теодосия отишла с иконите при патриарх Анастасий и започнала да го укорява и изобличава. Той съобщил на императора за нанесеното му оскърбление и преподобна Теодосия била затворена в тьмница. Там седем дни й нанасяли по сто удара, а на другите инокини отсекли главите още първия ден.

На осмия ден Теодосия била влачена по града, хулена и оскърбявана, и накрай и нанесли жесток побой, от който починала. Това станало на 29 май 730 година.