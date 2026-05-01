За месец май един известен метеоролог казваше: "Това е месецът на месеците". Ако трябва да го опишем с 10 думи, това са: агне, поляна, Гергьовден, венци, „Върви, народе възродени”, слънце, дъжд, дъга!
Ето кои са всички поводи за празнуване:
Имените дни през месец май 2026 г.
1 май
Тамара, Мая, Ермелина, Ерменко
2 май
Борис, Борислав, Борислава, Боряна, Борил, Бориса
5 май
Ирина, Ирена, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо, Бранимир, Бранимира
6 май – Гергьовден
Георги, Генчо, Ганчо, Гео, Гоце, Йовко, Йово, Галя, Гергана, Гинка, Йова, Йовка, Гюро
9 май - Летен Никулден
Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница
11 май – Св. св. Кирил и Методий
Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи, Методий, Кирина
12 май
Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен
14 май
Сидер
18 май
Клавдия
21 май
Елиан, Елин, Константин, Костадин, Стайко, Стамат, Стамен, Станил, Станиш, Станой, Стерю, Щерю, Стоян, Трайко, Траян, Алена, Ела, Елена, Елиана, Елка, Елеонора, Елина, Константина, Костадина, Костандинка, Станка, Стояна, Стоянка
24 май
Кирил, Киро, Методи, Методий, Кирила, Кирина
26 май - Спасовден
Спас, Сотир
30 май
Ема, Емил, Емилиан, Емилиана, Емилия, Емилиян, Емо