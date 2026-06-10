Александър и Боян днес са сгушени на топло в прегръдките на своите родители. Когато се раждат на 31 март с тегло едва 1390 и 1200 грама, лекарите вече са водили продължила месеци битка за живота им. Защото седмици по-рано майка им преживява аортна дисекация – едно от най-смъртоносните състояния в кардиологията, което поставя под въпрос оцеляването и на тримата.

Днес момченцата са у дома заедно със своите родители и 4-годишната си сестра. Но пътят дотук преминава през спешна интервенция, седмици на несигурност и безпрецедентни усилия на десетки специалисти от две медицински заведения - Националната кардиологична болница и СБАЛАГ „Майчин дом“.

Как започва всичко

Историята започва в 23-тата гестационна седмица на бременността. До този момент 29-годишната жена от Златица очаква своите близнаци без усложнения. Един ден обаче внезапно получава силен задух и остри болки в гърдите и гърба. Първоначално отдава симптомите на други свои здравословни проблеми, но състоянието ѝ бързо се влошава.

По време на планиран преглед в София проследяващият акушер-гинеколог забелязва, че нещо не е наред, и я насочва към спешния кабинет на „Майчин дом“. Там д-р Елена Пирнарева установява тежка артериална хипертония и организира спешни изследвания.

Снимка: Facebook

Малко по-късно в Националната кардиологична болница кардиологът д-р Боян Кунев поставя диагнозата – аортна дисекация тип III по DeBakey.

Аортната дисекация представлява разкъсване на вътрешния слой на аортата – най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло. Кръвта навлиза между слоевете на съдовата стена и започва да ги разслоява, което може да доведе до пълно разкъсване на съда и внезапна смърт. При бременност рискът е още по-висок заради огромното натоварване на сърдечносъдовата система.

По данни на специалистите майчината смъртност при подобно състояние остава висока дори при навременно лечение, а при забавяне на диагнозата може да надхвърли 80%. В конкретния случай опасността е още по-голяма, защото жената носи близнаци.

След диагнозата следва спешна процедура

След спешно свикване на мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Александър Александров е взето решение за незабавна интервенция. Лекарите извършват ендоваскуларно протезиране – минимално инвазивна процедура, при която аортата се възстановява чрез поставяне на специален стент-графт.

Предизвикателството е огромно. Обикновено подобни интервенции се извършват под рентгенов контрол, но облъчването може да бъде опасно за плода. За да защитят бебетата, специалистите заменят традиционната рентгенова навигация с ултразвуково проследяване и успяват да сведат риска до минимум.

Снимка: Facebook

Операцията е успешна, но битката далеч не е приключила

По това време бременността е едва в 23-тата седмица, а близнаците тежат около 400 грама. Всеки допълнителен ден в утробата увеличава шансовете им за оцеляване. Затова следващото голямо предизвикателство пред лекарите е да удължат бременността възможно най-дълго, без да застрашат живота на майката.

В продължение на 8 седмици специалистите от Националната кардиологична болница и „Майчин дом“ работят рамо до рамо. Майката остава под постоянно наблюдение, а развитието на близнаците се проследява ежеседмично.

Накрая, поради нарастващ риск както за родилката, така и за бебетата, е взето решение за спешно раждане.

Александър и Боян - получават имената в чест на лекарите, които ги спасяват

На 31 март на бял свят се появяват Александър и Боян. Двете момченца получават имената си в чест на кардиолозите, участвали в спасяването на живота им.

Раждането поставя началото на нова битка. Бебетата са изведени в критично състояние и веднага са интубирани. След това са поети от екипа на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“, където прекарват повече от два месеца под непрекъснати грижи. При едното от децата се налага и допълнителна хирургична интервенция в УМБАЛСМ „Пирогов“.

Снимка: Facebook

„Предизвикателството пред нас беше не само да спасим живота на майката, но и да удължим бременността достатъчно, за да дадем реален шанс на двете деца. Благодарение на отличната координация между специалистите успяхме да съхраним живота и на тримата“, казва проф. д-р Иван Костов, изпълнителен директор на СБАЛАГ „Майчин дом“.

Снимка: Facebook

Днес Александър и Боян вече са у дома. След месеци на тревога, тежки решения и непрекъсната борба за всеки ден живот, семейството най-накрая е заедно.

А за лекарите от Националната кардиологична болница и „Майчин дом“ това остава един от онези редки случаи, които напомнят защо медицината понякога успява да надмине и най-смелите прогнози.