В Първа специализирана акушеро-гинекологична болница „Света София“ е извършена изключително впечатляваща операция – от 82-годишна жена е отстранен тумор с внушителното тегло от около 20 килограма. Пациентката е била насочена към болницата след установяване на огромна туморна формация на яйчника, която е затруднявала движенията ѝ, ежедневните ѝ дейности и е влошавала значително качеството ѝ на живот.

Въпреки напредналата възраст, екипът на болницата поема случая с пълна отговорност и професионализъм. Операцията е извършена от опитен екип специалисти, ръководен от д-р Красимир Недялков – началник на Първо отделение по гинекология в Първа САГБАЛ „Св. София“ и професионалист с 30 години опит. Интервенцията преминава гладко и без усложнения, а пациентката вече е изписана в отлично общо състояние и се възстановява добре.

Предизвикателството на операцията

„Пациентката е възрастна, на 82 години, и попада в отделението с болки и тежест, които усеща в корема. Минава преглед при личния лекар и акушер-гинеколог, които намират огромен тумор и я насочват към нас, където имаме развита онкогинекология,“ разказва за Ladyzone.bg д-р Недялков.

Снимка: Facebook/Istock Photos

Той подчертава, че подготовката на пациентката е била извършена „според стандарта и според възрастта ѝ, която изисква по-специално отношение“. „Пациентката преживя операцията, което беше важно, защото на тези години такава операция невинаги се понася добре,“ споделя специалистът.

„Основното предизвикателство в тази операция беше размерът на тумора - че е огромен. Но добрата новина беше, че е един тумор, а не множество малки и може да бъде отстранен цял“, допълва д-р Недялков.

По думите му, самата операция не е била техническо предизвикателство: „Операцията я правих аз с двама асистенти – тя не беше техническо предизвикателство.“

Опитът на хирурга и значението на профилактиката

„30 години се занимавам с онкогинекология и съм срещал и по-големи тумори – два от моята практика са били по-големи от този, но отдавна не съм имал такъв с подобни внушителни размери – може би от десетина години,“ споделя още д-р Недялков.

Снимка: Facebook/Istock Photos

Той обясни, че подобни случаи се случват най-често при възрастни хора, „които не споделят на близките, че има нещо притеснително. Правят го, когато вече е невъзможно да се самообслужват.“

„Основният фактор да се стигне до подобен случай е самият човек и нежеланието му да отиде на лекар,“ категоричен е специалистът.

Съвети за превенция

Д-р Недялков призовава жените да не пренебрегват профилактиката:

„Всяка жена трябва да ходи на профилактични прегледи 1–2 пъти годишно – цитонамазка и ехографски преглед. Ако се установи киста, тя трябва да се следи дали расте или не. Това е основната превенция.“

Снимка: Facebook/Istock Photos

Той допълва, че най-честите грешки, които жените допускат по отношение на гинекологичното си здраве, са именно пропускането на профилактичните прегледи.

„Болки, дискомфорт, тежест – това са симптоми, които не бива да пренебрегваме,“ предупреждава д-р Недялков.

В конкретния случай туморът не е бил злокачествен, но е достигнал значителни размери и е причинявал сериозен дискомфорт: „Това не е злокачествен тумор – расте голям, причинява неудобство, тежест и заема място в корема.“

Случаят е пример за това колко важна е навременната консултация със специалист и как съвременната медицина може да промени живота на човек.

Д-р Красимир Недялков завършва средното си образование в Математическата гимназия в родния си град Русе. През 1983 година се дипломира в специалност медицина в Медицинска академия – София. Пет години по-късно придобива специалност акушерство и гинекология, а през 2007-ма – онкология. През 1994 година специализира онкогинекология в Maunt Sinai Medical Center, Ню Йорк, а през 1995 - урогинекология в Upsala Uneversity, Швеция. Член е на Българската асоциация по онкогинекология и на Европейската Асоциация по гинекологична онкология. Работи в Първа САГБАЛ „Света София“ от 1989 година. В момента ръководи Първо отделение по гинекология в болницата.





