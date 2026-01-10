Добавянето на брюкселско зеле към балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, има потенциал да окаже положително въздействие за здравето. Този кръстоцветен зеленчук е един от най-подценяваните от малки и големи, а всъщност може да бъде приготвен по безброй вкусни начини.

Пиковият му сезон у нас е най-подходящото време да проучите как може да се сготви, за да подобрите здравето си през зимата.

Хранителни стойности

Брюкселското зеле е с ниско съдържание на калории, но с високо съдържание на фибри, витамини и минерали. Ето някои от основните хранителни вещества в 1/2 чаша (78 грама) сготвено брюкселско зеле:

Калории: 28

Протеини: 2 грама

Въглехидрати: 5,5 грама

Фибри: 2 грама

Витамин К: 91% от дневната стойност (ДС)

Витамин С: 53% от ДС

Фолат: 12% от ДС

Ползите от брюкселското зеле

Богат на антиоксиданти

Зеленчукът има много ползи за здравето, но впечатляващото му съдържание на антиоксиданти се откроява. Брюкселското зеле е богато на антиоксиданти, съединения, които насърчават цялостното здраве и помагат за предотвратяване на увреждането на клетките.

Консумацията на брюкселско зеле като част от диета, богата на плодове и зеленчуци, може да помогне за осигуряването на антиоксидантите, от които тялото ви се нуждае, за да насърчи добро здраве.

Високо съдържание на фибри

Само 1/2 чаша сварено брюкселско зеле съдържа 2 грама фибри. Те са важни за вашето здраве и включването на добро количество от тях в диетата ви осигурява много ползи за здравето.

Повишеният прием на фибри е свързан и с други ползи за здравето, като например намален риск от сърдечни заболявания.

Консумацията на брюкселско зеле заедно с други добри източници на фибри - като други зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни - може да ви помогне да си набавите необходимото количество фибри за поддържане на здравословен живот.

Намалява възпалението

Възпалението е нормален имунен отговор, но хроничното възпаление може да допринесе за заболявания като рак, диабет и сърдечни заболявания.

Както споменахме по-горе, брюкселското зеле е богато на антиоксиданти, които могат да помогнат за неутрализиране на свободните радикали.

Диета, богата на кръстоцветни зеленчуци като брюкселското зеле, може да намали възпалението и да намали риска от множество заболявания.

Богат на витамин С

Брюкселското зеле осигурява 48 мг витамин C във всяка сварена 1/2 чаша. Той е особено важен за растежа и възстановяването на тъканите в тялото. Също така действа като антиоксидант, участва в производството на протеини като колаген и дори може да подобри имунитета.

Витамин C се съдържа в много плодове и зеленчуци, но брюкселското зеле е един от най-добрите налични растителни източници. Добавянето дори само на една или две порции брюкселско зеле към вашата диета няколко пъти седмично може да ви помогне да ви помогнете да си набавите необходимото количество витамин C.

Лесно се добавя в ежедневното меню

Брюкселското зеле е здравословно допълнение към всяка диета и е лесно за включване в гарнитури и основни ястия.

Хората често го консумират печено, варено, сотирано или задушено.

За проста гарнитура, първо отрежете краищата на брюкселското зеле. Смесете го с малко зехтин, сол и черен пипер и след това го запечете върху тава за печене, докато стане хрупкаво.

Можете също да добавите брюкселско зеле към ястия с паста, фритати или пържени ястия за вкусна и питателна вечеря.

Паниран свински котлет с полента и брюкселско зеле по рецепта на Стоян Георгиев - вижте в следващото видео.

