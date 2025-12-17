С настъпването на студените месеци помелото заема своето заслужено място сред най-полезните сезонни плодове. Освен че е изключително освежаващо и вкусно, този цитрус е истинска витаминна бомба, която подпомага имунитета, грижата за кожата, косата и цялостното здраве. Именно сега е най-подходящият момент да се възползваме от богатите му ползи за организма.
Плодът съдържа няколко есенциални аминокиселини, които спомагат за изграждането на здрави кожни клетки, а също така потискат зачервяването и отока, които са склонни да се развиват върху кожата, която сега, повече от всякога, е изложена на сурови условия на околната среда. Високото му съдържание на флавоноиди осигурява антиоксидантни свойства, които помагат в борбата с увреждането от свободните радикали, намаляват акнето, белезите и тъмните петна и намаляват кожното раздразнение.
Хранителни стойности
Макронутриенти:
- Въглехидрати 9,62 г
- Диетични фибри 1 г
- Мазнини 0,04 г
- Протеин 0,76 г
Витамини:
- Тиамин (B1) 3%
- Рибофлавин (B2) 2%
- Ниацин (B3) 1%
- Витамин B6 3%
- Витамин С 73%
Минерали:
- Желязо 1%
- Магнезий 2%
- Манган 1%
- Фосфор 2%
- Калий 5%
- Натрий 0%
- Цинк 1%
Ето с какво допринася помелото за кожата, косата и женското здраве:
Подпомага изсветляването на кожата
То съдържа мощни антиоксиданти и рутин от категорията растителни фенолни антиоксиданти, които имат свойства за изсветляване на кожата и против стареене. Помелото помага за производството на колаген, стимулира здравето на кожата и я поддържа млада.
Намалява риска от наранявания на плода при раждане
Помело съдържа голямо количество фолиева киселина, която се смята за една от най-ефективните по време на бременност. Тази съставка не само помага в борбата с уврежданията на плода, но наличието на витамин С също така помага за поддържане на силен имунитет и защитава както майката, така и детето по време на бременността.
Намалява възпалението на кожата
Пропита с мощни хранителни вещества като биофлавоноиди (клас растителни антиоксиданти) и мощни противовъзпалителни свойства, помелото може да помогне за трансформирането на сухата и подута кожа и да остави тена ѝ красиво сияен.
Подпомага растежа на косата
Сокът от помело не само е полезен за кожата, но и насърчава растежа и гъстотата на косата. Съдържанието на витамин С и антиоксиданти, присъщи на плода и сока от помело, помага за укрепване на корените на косата, известни като фоликули, за стимулиране на растежа на дълги и здрави кичури коса.
Той осигурява пълното премахване на вредните свободни радикали, които причиняват слаба и чуплива коса и непрекъснат косопад. Витамините възстановяват здравословния растеж на косата.
Бори се срещу пърхота
Нанасянето на екстракт от сок или кора от помело върху раздразнен скалп помага за премахване на пърхота и постоянния сърбеж.
Противогъбичните свойства на плода помело предлагат предимството да премахват всички дразнители от скалпа и по този начин насърчават растежа на подхранената коса. Ключовите микроелементи цинк и желязо, както и витамин B1 и витамин C, също допълват оптималното развитие на корените на косата и даряват дълга, силна и блестяща коса.
Лекува увреждането на венците
Липсата на правилно хранене може да доведе до кървене на венците и отслабване на тъканите. Това се дължи главно на дефицит на витамин С. Освен това, епидермалните слоеве, покриващи венците, също трябва да се поддържат, а изчерпването на колагена може да причини увреждане на венците и зъбите. Консумацията на помело предпазва от зъбни проблеми.
Предпазва от настинка и грип
Консумацията на прясно помело обогатява кръвообращението с мощните си антиоксиданти, които изпълняват жизненоважната задача да предотвратяват натрупването на токсини в системата. Това предизвиква заболявания като настинки, алергии, астма и др., при които имунната система не успява да функционира нормално. Помелото осигурява достатъчно витамин С, който е едно от основните хранителни вещества, които засилват вродения защитен механизъм на организма и предотвратяват появата на настинка и грип.
Помага при отслабване
Помело е богато на огромни количества естествени фибри. Отнема време, за да се усвоят напълно и по този начин да регулират апетита. Освен това, те трябва да бъдат смлени по-здраво от зъбите, за да се превърнат в по-прости форми за по-лесна обработка.
Това от своя страна предпазва от преждевременния апетит за нездравословна храна. То също така регулира липидния метаболизъм в клетките и тъканите и намалява количествата нишесте и захар в тялото.
