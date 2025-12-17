С настъпването на студените месеци помелото заема своето заслужено място сред най-полезните сезонни плодове. Освен че е изключително освежаващо и вкусно, този цитрус е истинска витаминна бомба, която подпомага имунитета, грижата за кожата, косата и цялостното здраве. Именно сега е най-подходящият момент да се възползваме от богатите му ползи за организма.

Плодът съдържа няколко есенциални аминокиселини, които спомагат за изграждането на здрави кожни клетки, а също така потискат зачервяването и отока, които са склонни да се развиват върху кожата, която сега, повече от всякога, е изложена на сурови условия на околната среда. Високото му съдържание на флавоноиди осигурява антиоксидантни свойства, които помагат в борбата с увреждането от свободните радикали, намаляват акнето, белезите и тъмните петна и намаляват кожното раздразнение.

Хранителни стойности

Макронутриенти:

Въглехидрати 9,62 г

Диетични фибри 1 г

Мазнини 0,04 г

Протеин 0,76 г

Витамини:

Тиамин (B1) 3%

Рибофлавин (B2) 2%

Ниацин (B3) 1%

Витамин B6 3%

Витамин С 73%

Минерали:

Желязо 1%

Магнезий 2%

Манган 1%

Фосфор 2%

Калий 5%

Натрий 0%

Цинк 1%

Снимка: iStock

Ето с какво допринася помелото за кожата, косата и женското здраве:

Подпомага изсветляването на кожата

То съдържа мощни антиоксиданти и рутин от категорията растителни фенолни антиоксиданти, които имат свойства за изсветляване на кожата и против стареене. Помелото помага за производството на колаген, стимулира здравето на кожата и я поддържа млада.

Намалява риска от наранявания на плода при раждане

Помело съдържа голямо количество фолиева киселина, която се смята за една от най-ефективните по време на бременност. Тази съставка не само помага в борбата с уврежданията на плода, но наличието на витамин С също така помага за поддържане на силен имунитет и защитава както майката, така и детето по време на бременността.

Снимка: iStock

Намалява възпалението на кожата

Пропита с мощни хранителни вещества като биофлавоноиди (клас растителни антиоксиданти) и мощни противовъзпалителни свойства, помелото може да помогне за трансформирането на сухата и подута кожа и да остави тена ѝ красиво сияен.

Подпомага растежа на косата

Сокът от помело не само е полезен за кожата, но и насърчава растежа и гъстотата на косата. Съдържанието на витамин С и антиоксиданти, присъщи на плода и сока от помело, помага за укрепване на корените на косата, известни като фоликули, за стимулиране на растежа на дълги и здрави кичури коса.

Той осигурява пълното премахване на вредните свободни радикали, които причиняват слаба и чуплива коса и непрекъснат косопад. Витамините възстановяват здравословния растеж на косата.

Бори се срещу пърхота

Нанасянето на екстракт от сок или кора от помело върху раздразнен скалп помага за премахване на пърхота и постоянния сърбеж.

Противогъбичните свойства на плода помело предлагат предимството да премахват всички дразнители от скалпа и по този начин насърчават растежа на подхранената коса. Ключовите микроелементи цинк и желязо, както и витамин B1 и витамин C, също допълват оптималното развитие на корените на косата и даряват дълга, силна и блестяща коса.

Лекува увреждането на венците

Липсата на правилно хранене може да доведе до кървене на венците и отслабване на тъканите. Това се дължи главно на дефицит на витамин С. Освен това, епидермалните слоеве, покриващи венците, също трябва да се поддържат, а изчерпването на колагена може да причини увреждане на венците и зъбите. Консумацията на помело предпазва от зъбни проблеми.

Предпазва от настинка и грип

Консумацията на прясно помело обогатява кръвообращението с мощните си антиоксиданти, които изпълняват жизненоважната задача да предотвратяват натрупването на токсини в системата. Това предизвиква заболявания като настинки, алергии, астма и др., при които имунната система не успява да функционира нормално. Помелото осигурява достатъчно витамин С, който е едно от основните хранителни вещества, които засилват вродения защитен механизъм на организма и предотвратяват появата на настинка и грип.

Помага при отслабване

Помело е богато на огромни количества естествени фибри. Отнема време, за да се усвоят напълно и по този начин да регулират апетита. Освен това, те трябва да бъдат смлени по-здраво от зъбите, за да се превърнат в по-прости форми за по-лесна обработка.

Това от своя страна предпазва от преждевременния апетит за нездравословна храна. То също така регулира липидния метаболизъм в клетките и тъканите и намалява количествата нишесте и захар в тялото.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

