6 януари е посветен на кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи, Иисус Христос, в река Йордан от свети Йоан Кръстител.

Денят, в който Св. Йоан Предтеча кръщава Исус във водите на река Йордан. Според евангелското предание точно в този момент Бог Отец произнесъл от висините своето свидетелство за Сина Божий, а Св. Дух се явил и полетял като бял гълъб над свещената вода. Така за първи път пред човечеството се разкрива божествената единосъщна и неразделна Св. Троица, която е в основата на християнската философия и доктрина.

С големия християнски празник, известен още като Богоявление, в народния календар се отбелязва и краят на т.нар. "мръсни дни". Поставя се началото на новия годишен цикъл, а с него и на надеждата и духовното възраждане.

На този ден според православната традиция се освещава водата веднъж – в навечерието на празника и втори път – на самия празник, навън в църковния двор или при някой естествен водоем. Посланието е, че така се освещава и водата в природата. С хвърлянето на кръста във водата, осветяването й става факт.

Снимка: bTV

Измиването и къпането са всъщност древно ритуално отърсване от въздействието на злото по време на прехода между старата и новата година. Смесването на християнство и езичеството ясно личи дори от обичая да се потапят и иконите в течащата вода.

Народната традиция повелява всички да минат през ритуала на зимното къпане. Мъжете и момчетата се надпреварват кой пръв да извади кръста от вече осветената вода, а жените умиват лицата си. Това носи здраве, сила и щастие през цялата година. Според обичая на Йордановден се потапят и имениците, а със светена вода се ръсят и болните. Вярва се още, че ако замръзне изваденият от водата кръст, годината ще бъде плодоносна и богата.

В някои краища на България кръстът, който се хвърля в реката, се обвива с бръшлянов венец. Счита се, че бръшлянът, който расте в дворовете на църкви и манастири има лековити качества.

На Йордановден празнуват Богдан, Богомил, Божан, Божидар, Божил, Бончо, Боримир, Борис, Борислав, Боян, Данчо, Живодар, Йордан, Найден, Теодосий, Бистра, Богдана, Божана, Божидара, Бонка, Боримира, Бориса, Борислава, Бояна , Дана, Данка, Йордана, Йорданка

