Селена Гомес никога не се е страхувала да бъде болезнено откровена пред своите почитатели. В нов, изключително емоционален епизод на подкаста Friends Keep Secrets, 33-годишната звезда и нейният съпруг Бени Бланко споделят как навигират през предизвикателствата на нейното биполярно разстройство.

Животът с тази диагноза

Селена описва процеса по възстановяване на психичното си здраве като изключително тежък. Тя признава, че диагнозата е била „сложна“, превеждайки я през множество терапевти и четири различни рехабилитационни центрове, съобщава Page Six.

Снимка: Getty Images

Изпълнителката на Hands to Myself, която разкри заболяването си през 2020 г., споделя, че преди е действала подвластна на страх, страст и непоследователност. „Беше лудост“, спомня си тя, допълвайки, че днес правилното лечение с медикаменти и подкрепата на близките ѝ позволяват да живее „свободно“.

Какво е да обичаш човек с биполярно разстройство?

Снимка: Instagram

37-годишният Бени Бланко описва деликатността на моментите, в които Селена изпада заради биполярното си разстройство.

„Това е толкова специфично нещо, защото технически не бива да говориш с човека за това, докато е изпазнал дълбоко в това състояние. Тя започва да го осъзнава чак след това, а понякога дори не си спомня какво се е случило“, споделя продуцентът.

Селена от своя страна признава, че вече не изпитва срам от тези свои състояния. За нея е жизненоважно да има партньор, който е „разбиращ“ и я приема точно такава, каквото е.

Методи за справяне с биполярното разстройство

Звездата разкрива и своите малки трикове за овладяване на кризите. Често тя използва студена вода или отоплителни уреди като лечебен механизъм. Когато има „лош ден“, тя се изолира и се обгражда само с един или двама души, на които има пълно доверие.

Мечтата на Селена Гомес и Бени Бланко

Въпреки трудностите, Селена и Бени гледат към бъдещето с огромна надежда и любов. Певицата не крие, че най-голямата ѝ мечта е да създаде голямо семейство с Бланко.

„Със сигурност мечтата ми е да имам четири деца“, споделя певицата в скорошно интервю. Макар и вече да е споменавала, че здравословното ѝ състояние може да наложи алтернативни начини за износване на децата, тя е категорична, че бащинството е нещо, за което Бени е роден.

Припомняме, че общият път на Селена Гомес и Бени Бланко започна с професионални колаборации още през 2015 и 2019 г. Приятелството им прерасна в тайна романтична връзка през юни 2023 г. Певицата официално потвърди отношенията им през декември същата година, наричайки го „най-доброто нещо, което ми се е случвало“. Любовната им история се разви светкавично – точно една година след публичното признание, на 11 декември 2024 г., Селена обяви годежа им с думите „завинаги започва сега“, а кулминацията настъпи на 27 септември 2025 г., когато двойката сключи брак на интимна, но звездна церемония в Санта Барбара, Калифорния.

Снимка: instagram/selenagomez

Още снимки от сватбата им вижте в ГАЛЕРИЯТА най-горе.

