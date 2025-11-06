Певицата и актриса Селена Гомес разкри как се грижи за психическото си здраве - 33-годишната звезда сподели пред "Пийпъл" по време на благотворителното събитие Rare Impact Fund Benefit в Лос Анджелис за малките, но важни стъпки, които предприема, за да остане стабилна в по-трудните дни. Тя сподели, че дори в лошите си дни намира утеха в това, че си позволява да изпитва емоциите си.

„В някои дни просто трябва да си позволиш да изразиш емоциите си, а след това да се разсмееш от сърце“, заяви Гомес.

Звездата от „Убийства в сградата“ присъства заедно със съпруга си Бени Бланко на събитието, което се проведе в NYA Studios West - по-малко от пет седмици след сватбата им в Санта Барбара, Калифорния.

Снимка: Getty Images

Благотворителното събитие подкрепя нейния фонд Rare Impact, който беше създаден чрез козметичната ѝ марка Rare Beauty, за да събере 100 млн. долара за услуги за психичното здраве на младежите по целия свят.

Селена Гомес смята, че няма една-единствена формула за поддържане на баланс.

„Не знам ключа. Знам само какво работи за мен. Харесва ми да се виждам с един приятел и да говоря с терапевта си, и да търся хора, които помагат в ситуацията“, обяснява тя.

Вече в третата си година, благотворителното събитие Rare Impact Fund Benefit беше водено от комедианта и водещ на токшоу Джими Кимъл, а в него участваха The Marías и Laufey.

Актрисата и певица подчерта, че е горда от постигнатото досега от нейната организация.

Снимка: Getty Images

„Надявам се да продължим да събираме средства за това, което правим по целия свят. Достигаме до 2 млн. младежи на ден. Това е нещо, за което не бих могла да бъда по-ентусиазирана, защото е нещо, което активно виждаме на място, върху което хората работят, така че е невероятно“, заяви тя.

През последните години Селена Гомес говори откровено за борбата си с тревожността, депресията и лупуса.

Документалният филм „My Mind and Me“ от 2022 г. на Apple TV+ разказва за нейното пътуване в областта на психичното здраве и усилията ѝ да намери баланс между славата и личното си благополучие.

Снимка: Getty Images

В допълнение към актьорската си и музикална кариера, Гомес превърна Rare Beauty в една от най-успешните козметични марки, създадени от знаменитости.

Мисията на компанията поставя защитата на психичното здраве в центъра си, като 1% от всички продажби се насочват към фонда Rare Impact.

"Доведох се до полудяване" - вижте какво още споделя певицата във видеото:

