Селена Гомес отново задава тенденция, този път с уникален маникюр, който съчетава ретро носталгия с модерен блясък. „Желираните“ хром нокти на звездата ни връщат в края на 90‑те, като добавят футуристичен и бляскаф ефект, който "взриви" интернет и привлече вниманието на многобройни фенове. Но как да постигнем този шик тренд в маникюра у дома?
За парти или просто работен ден в офиса - този маникюр е подходящ и впечатляващ
Маникюрът е създаден от нейния маникюрист Tom Bachik. Основата е прозрачен гел нюанс Blush Jelly на Olive & June, а върху него е нанесен хромен прах „Aurora“. Резултатът е преливащ от розово към синьо ефект, който се променя в зависимост от светлината. Формата е мека бадемова, а дължината – средна, което го прави подходящ както за специални събития, така и за ежедневието.
Хваща окото, но не дразни сетивата!
Този стил обединява няколко модни тенденции:
- Прозрачни „желирани“ нокти – класика от края на 90‑те.
- Уникален хром ефект – придава модерен, почти футуристичен вид.
- Баланс между изискано и уау шик – достатъчно забележим, но не прекалено крещящ.
Как да си направите такъв маникюр у дома?
- Подгответе ноктите – оформете ги и нанесете основа.
- Нанесете светъл розово-желиран гел като Blush Jelly.
- Добавете хромен прах в нюанс „Aurora“.
- Завършете с топ-коат за фиксация и блясък.
- Средна дължина и бадемова форма са препоръчителни за универсален и стилен вид.
Модната икона Селена Гомес за пореден път показва как малки детайли могат да превърнат обикновената визия в стилна, елегантна и едновременно с това - дръзка и вълнуваща.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK