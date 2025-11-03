Селена Гомес отново задава тенденция, този път с уникален маникюр, който съчетава ретро носталгия с модерен блясък. „Желираните“ хром нокти на звездата ни връщат в края на 90‑те, като добавят футуристичен и бляскаф ефект, който "взриви" интернет и привлече вниманието на многобройни фенове. Но как да постигнем този шик тренд в маникюра у дома?

За парти или просто работен ден в офиса - този маникюр е подходящ и впечатляващ

Маникюрът е създаден от нейния маникюрист Tom Bachik. Основата е прозрачен гел нюанс Blush Jelly на Olive & June, а върху него е нанесен хромен прах „Aurora“. Резултатът е преливащ от розово към синьо ефект, който се променя в зависимост от светлината. Формата е мека бадемова, а дължината – средна, което го прави подходящ както за специални събития, така и за ежедневието.

Хваща окото, но не дразни сетивата!

Този стил обединява няколко модни тенденции:

Прозрачни „желирани“ нокти – класика от края на 90‑те.

Уникален хром ефект – придава модерен, почти футуристичен вид.

Баланс между изискано и уау шик – достатъчно забележим, но не прекалено крещящ.

Как да си направите такъв маникюр у дома?

Подгответе ноктите – оформете ги и нанесете основа.

Нанесете светъл розово-желиран гел като Blush Jelly.

Добавете хромен прах в нюанс „Aurora“.

Завършете с топ-коат за фиксация и блясък.

Средна дължина и бадемова форма са препоръчителни за универсален и стилен вид.

Модната икона Селена Гомес за пореден път показва как малки детайли могат да превърнат обикновената визия в стилна, елегантна и едновременно с това - дръзка и вълнуваща.

