Есента винаги връща класическите цветове на маникюра – топли, земни и уютни. Но този сезон носи и свежи акценти, вдъхновени от подиумите и социалните мрежи. Ако се чудиш какво да избереш за следващия си маникюр, тук са шестте тенденции, които вече диктуват модата.

Ето кои са топ трендовете в маникюра тази есен:

1. Прозрачно розово

Нежен, почти ефирен цвят, който подчертава естествената красота на ноктите. Лакът изглежда като лек воал – фин и елегантен, подходящ за всеки повод.

2. Тъмносиньо

Идеален заместител на черното, но по-мек и по-стилен. Тъмносиньото е достатъчно драматично, за да впечатли, и в същото време по-изискано за ежедневието.

3. Топло бяло

Не снежнобяло, а омекотено – с кремав или перлен оттенък. Това е цветът, който стои чудесно с плетени пуловери и неутрални есенни визии.

Снимка: instagram/@matejanova

4. Цвят тип слива

Микс от лилаво, кафяво и червено, който носи дълбочина и настроение. Подходящ избор за тези, които искат тъмен нюанс, но с по-богат характер.

5. Карамел

Топъл и гланциран, този нюанс е сладък акцент върху ноктите. Напомня есенни листа и носи уютна, но модерна визия.

6. Черно

Класика, която никога не излиза от мода. Черното този сезон се свързва с ретро вдъхновения - гръндж и инди естетика, като силна заявка за стил.

Още есенни трендове - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK