Тази есен маникюрът се превръща в истинско модно оръжие и излиза извън стандартната палитра от цветове. Основната тема в тенденциите за нокти през есенния сезон са текстури, повърхности и контрасти, които провокират сетивата и правят силно първо впечатление. Но кои ще бъдат най-актуалните дизайни?

Ето кои ще са най-актуалните акценти в есенния маникюр:

Релеф, матов финиш и усещане за дълбочина

Маникюрите с матов финиш и релефни елементи стават все по-популярни. Повърхности, наподобяващи кадифе, глина или матирано стъкло, създават усещане за дълбочина. Това е стил, който привлича не само окото, но и желанието за допир.

Металик с нов прочит

Златото и среброто остават актуални, но този път се използват по-сдържано. Вместо цялостно металическо покритие, тенденцията е да се създават малки, но силни акценти – капчици, линии или „разтекли се“ форми, които напомнят течен метал.

3D дизайн – смело, но обмислено себеизразяване

Триизмерните елементи са по-изчистени в сравнение с предишни сезони, но все още 3D дизайнът е предпочитан сред дамите. Вместо кичозни кристали, виждаме деликатни обеми, създадени с гел – повдигнати точки, вълни или малки геометрични форми. Излъчването е по-скоро артистично, отколкото екстравагантно. Смело, но обмислено себеизразяване.

Нюд с характер

Нюд маникюрите вече не са просто бежово върху бежово. Те включват ефект „прозрачност“, преливки и леки акценти в пепеливо розово, топъл карамел или млечно сиво. Особено популярни са „полупрозрачните“ дизайни, които напомнят порцелан или мрамор.

Френски маникюр, но в бордо – експерименти и разнообразие

Класическият френски дизайн се развива с по-дебели линии, смели цветове и нетипични форми. Свободни експерименти и смесване на цветове – едно от най-актуалните неща тази есен. Лентите могат да бъдат диагонални, двойни или с метален ефект. Вместо традиционна бяла извивка, виждаме френски в бордо, маслено зелено или медно.

Бъдете смели и не се страхувайте да рискувате дори в избора си за маникюр. Нови цветове, креативни идеи – създавайте ваши собствени дизайни и рисувайте въображението си по ноктите. Ако в мислите ви е шарено, нека и маникюрът ви да е пъстър. Какво по-красиво от многоцветен вътрешен свят, който излиза наяве във визията ви и създава усещане за артистичност, характер и стил?

