Когато настъпи студеното време, много хора започват да използват електрическа вентилаторна печка - известна още като духалка, за да отоплят допълнително офиса или дома си.

Този вид печка може бързо и ефективно да допълни централното отопление в малко помещение, но има и редица недостатъци при използването ѝ - може да изсуши въздуха, да повиши риска от пожар и да доведе до по-високи разходи за енергия.

Трикът с алуминиево фолио, който ще намали сметките за парно

Нужно ли да използваме духалка през зимата

Енергийните експерти уточняват, че електрическите отоплители трябва да се използват само като допълнителен източник на топлина и не бива да заместват основната отоплителна система на дома.

Използването на духалката може да повиши комфорта, особено ако прекарваме по-голямата част от деня в една стая – например, докато гледаме любимия си сериал. Т.е всичко зависи от това кога и къде ще използваме уреда и доколко стриктно ще го изключваме, когато не е необходим.

Опасно ли е използването на духалка

Все пак ако използваме вентилаторна печка, задължително трябва да я поставим върху равна и стабилна повърхност, на разстояние от поне 90 см от всичко запалимо - тъй като тези уреди представляват риск от пожар. Никога не е добра идея да я оставяме без надзор или да я използваме през нощта, докато спим.

Снимка: iStock

Също така трябва да се избягва включването на отоплителя в разклонител или удължител, тъй като той обикновено работи с висок ток, което може да доведе до претоварване и повишен риск от пожар.

Колко пари „харчи“ духалката

Този тип печки използват повече енергия, отколкото повечето хора осъзнават, особено ако са оставени включени за дълъг период от време или в празни стаи. Или ако се използват в недобре уплътнени помещения с процепи и отвори – като гаражи например.

Как да намалим сметките за парно – 5 работещи съвета

Как да намалим разходите

  • да отопляваме само една стая
  • да зададем таймер дори ако духалката няма такъв
  • винаги изключваме от контакта, когато не използваме уреда, за да предотвратите т.нар. „фантомна“ консумация на енергия
  • може да комбинираме отоплителя с други лесни трикове за затопляне на дома - като отваряне на пердетата през деня, с цел пропускане на слънчевата светлина в помещенията и затварянето им по здрач, за да се намалят топлинните загуби.
Как да затоплим банята през студените месеци без отопление

 Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER