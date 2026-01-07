Когато настъпи студеното време, много хора започват да използват електрическа вентилаторна печка - известна още като духалка, за да отоплят допълнително офиса или дома си.

Този вид печка може бързо и ефективно да допълни централното отопление в малко помещение, но има и редица недостатъци при използването ѝ - може да изсуши въздуха, да повиши риска от пожар и да доведе до по-високи разходи за енергия.

Нужно ли да използваме духалка през зимата

Енергийните експерти уточняват, че електрическите отоплители трябва да се използват само като допълнителен източник на топлина и не бива да заместват основната отоплителна система на дома.

Използването на духалката може да повиши комфорта, особено ако прекарваме по-голямата част от деня в една стая – например, докато гледаме любимия си сериал. Т.е всичко зависи от това кога и къде ще използваме уреда и доколко стриктно ще го изключваме, когато не е необходим.

Опасно ли е използването на духалка

Все пак ако използваме вентилаторна печка, задължително трябва да я поставим върху равна и стабилна повърхност, на разстояние от поне 90 см от всичко запалимо - тъй като тези уреди представляват риск от пожар. Никога не е добра идея да я оставяме без надзор или да я използваме през нощта, докато спим.

Снимка: iStock

Също така трябва да се избягва включването на отоплителя в разклонител или удължител, тъй като той обикновено работи с висок ток, което може да доведе до претоварване и повишен риск от пожар.

Колко пари „харчи“ духалката

Този тип печки използват повече енергия, отколкото повечето хора осъзнават, особено ако са оставени включени за дълъг период от време или в празни стаи. Или ако се използват в недобре уплътнени помещения с процепи и отвори – като гаражи например.

Как да намалим разходите

да отопляваме само една стая

да зададем таймер дори ако духалката няма такъв

дори ако духалката няма такъв винаги изключваме от контакта , когато не използваме уреда, за да предотвратите т.нар. „фантомна“ консумация на енергия

, когато не използваме уреда, за да предотвратите т.нар. „фантомна“ консумация на енергия може да комбинираме отоплителя с други лесни трикове за затопляне на дома - като отваряне на пердетата през деня, с цел пропускане на слънчевата светлина в помещенията и затварянето им по здрач, за да се намалят топлинните загуби.

