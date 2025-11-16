Наскоро съпруга от Дубай остави буквално шокира потребителите на социалните мрежи, след като гордо показа своята невероятна ВИП стая за раждане.

Сауди, която е омъжена за милионера Джамал и чиито единствени задължения са да се грижи за домакинството, наскоро е родила своето малко очарователно момченце – Ум Зияб. И не пропусна да се похвали в TikTok профила си с лукса, сред който се е случило важното за семейството събитие.

Младата жена редовно споделя откъси от своя изключително бляскав живот в социалните мрежи - и раждането на сина ѝ не прави изключение.

Освен че има собствена частна градина, ВИП апартаментът, който Сауди показва пред своите близо 1,3 милиона последователи, включва и голяма, луксозно обзаведена спалня– в която съпругът може да си почива, докато чака появата на своето дете.

Родилката, от своя страна също има собствена стая, както и модерна баня – обзаведена с мраморни плочки и огромна вана. И разбира се, необходимата за всяко раждане медицинска апаратура.

„Имаше и приятна всекидневна, в която нашите приятели, семейството и гостите можеха да ни посещават“, казва Сауди. „Както и луксозна трапезария, в която можехме да поканим личния си готвач.“

Милионерът съпруг организирал и специален кът, в който приятели и роднини да правят снимки на бебето – и дори получавали подаръчна торбичка.

Менюто в VIP апартамента, очаквано, също е било богато и включвало разнообразие от вкусни ястия, приготвени по местни рецепти. „Можехме да ядем колкото искаме за закуска, обяд и вечеря – все едно бяхме в хотел“, разказва още богатата съпруга. „Съпругът ми дори успя да организира празнична вечеря само за двама ни – която беше прекрасна.  Всичко това ме кара да се чувствам много обичана, ценена и обгрижена. Затова горещо препоръчвам!.“

Снимка: soudiofarabia/tik tok

Публикувано само преди четири дни, видеото вече е събрало над 8 милиона гледания, а хиляди завистливи потребители на социалните мрежи са наводнили коментарите.

Една майка пише: „Аз пък се влача от болницата, държейки се за раната след секцио, и едва се качвам в стария си автомобил.“

„Току-що ме нарекоха бедна на 17 различни езика“, шегува се друга.

Трета отбелязва, че повечето жени никога няма да изпитат това. „А всяка жена абсолютно го заслужава“.

А как се ражда в тежките условия на земетресение - вижте видеото:

