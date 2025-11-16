По своята строгост Рождественският пост отстъпва на Великия и Богородичния пост. В оставащите дни до 23 ноември се разрешава само растителна храна с олио.
Ето три предложения за днешния ден:
Зелен фасул по манастирски
Рецепта за 4 порции
- 1 кг зелен фасул
- 1 глава кромид лук
- 2 домата
- 2 моркова
- ½ глава целина
- 1 глава чесън
- ½ връзка магданоз
- 100 мл олио
- Джоджен и сол на вкус
Начин на приготвяне
Всички зеленчуци се изчистват и нарязват на парченца. На дъното на тенджерата се излива олиото и върху него се добавят приготвените зеленчуци. Налива се гореща вода, която да ги покрие. Тенджерата се захлупва и се оставя на тих огън, докато зеленчуците омекнат и водата почти изври.
Картофи на фурна с праз
Рецепта за 6 порции
- 1 кг картофи
- 5-6 средно големи стръка праз
- 1/2 чаша олио
- 1 ч.л. червен пипер
- Щипка черен пипер
- Сол на вкус
Начин на приготвяне
Стръковете праз се почистват и измиват. Разцепват се по дължина, след което се нарязват на парченца дълги около 2 см. В дълбока тенджера празът се задушава в олиото. Добавят се картофите, нарязани на кръгчета и се разбъркват с праза и мазнината. Подправят се с червения пипер и сол на вкус. Сместа се залива с 2 чаши и половина гореща вода и се оставя да ври до омекване на картофите. Ястието се изсипва в тавичка и се поръсва с черен пипер. Запича се за красива коричка в предварително загрята фурна. Декорирате с нарязан на дребно пресен магданоз.
Сладкиш с боровинки и малини
Рецепта за тестото
- 3 ¼ чаша брашно
- ¾ чаша олио
- 4 с.л. захар
- 4 с.л. портокалов сок
- 1 пакетче ванилия
- щипка сол
- Рецепта за плодовата плънка
- 2 ч. боровинки и малини
- 2 с.л. нишесте
- 1 ч. кафява захар
- Щипка индийско орехче
- Щипка канела
Начин на приготвяне
Разбърква се захарта с олиото. След това се добавя портокалов сок и брашното с ванилията и щипка сол. Замесва се тесто на топка, което е ронливо. Оставяте се да постои, докато направите плодовата плънка от плодовете, смесени със захарта, нишестето, индийското орехче и канелата.
2/3 от тестото се разстила с пръсти по дъното и се издига бордче по стените на формата за печене. Отгоре равномерно се разпределя плодовата плънка. Върху нея се наронва останалата 1/3 тесто. Сладкишът се пече в загрята фурна на 180 С градуса около 40 мин.
Постни предложения от шеф Елена Петрелийска - вижте в следващото видео.
