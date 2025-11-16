По своята строгост Рождественският пост отстъпва на Великия и Богородичния пост. В оставащите дни до 23 ноември се разрешава само растителна храна с олио.

Ето три предложения за днешния ден:

Зелен фасул по манастирски

Рецепта за 4 порции

1 кг зелен фасул

1 глава кромид лук

2 домата

2 моркова

½ глава целина

1 глава чесън

½ връзка магданоз

100 мл олио

Джоджен и сол на вкус

Начин на приготвяне

Всички зеленчуци се изчистват и нарязват на парченца. На дъното на тенджерата се излива олиото и върху него се добавят приготвените зеленчуци. Налива се гореща вода, която да ги покрие. Тенджерата се захлупва и се оставя на тих огън, докато зеленчуците омекнат и водата почти изври.

Картофи на фурна с праз

Рецепта за 6 порции

1 кг картофи

5-6 средно големи стръка праз

1/2 чаша олио

1 ч.л. червен пипер

Щипка черен пипер

Сол на вкус

Начин на приготвяне

Стръковете праз се почистват и измиват. Разцепват се по дължина, след което се нарязват на парченца дълги около 2 см. В дълбока тенджера празът се задушава в олиото. Добавят се картофите, нарязани на кръгчета и се разбъркват с праза и мазнината. Подправят се с червения пипер и сол на вкус. Сместа се залива с 2 чаши и половина гореща вода и се оставя да ври до омекване на картофите. Ястието се изсипва в тавичка и се поръсва с черен пипер. Запича се за красива коричка в предварително загрята фурна. Декорирате с нарязан на дребно пресен магданоз.

Сладкиш с боровинки и малини

Рецепта за тестото

3 ¼ чаша брашно

¾ чаша олио

4 с.л. захар

4 с.л. портокалов сок

1 пакетче ванилия

щипка сол

Рецепта за плодовата плънка

2 ч. боровинки и малини

2 с.л. нишесте

1 ч. кафява захар

Щипка индийско орехче

Щипка канела

Начин на приготвяне

Разбърква се захарта с олиото. След това се добавя портокалов сок и брашното с ванилията и щипка сол. Замесва се тесто на топка, което е ронливо. Оставяте се да постои, докато направите плодовата плънка от плодовете, смесени със захарта, нишестето, индийското орехче и канелата.

2/3 от тестото се разстила с пръсти по дъното и се издига бордче по стените на формата за печене. Отгоре равномерно се разпределя плодовата плънка. Върху нея се наронва останалата 1/3 тесто. Сладкишът се пече в загрята фурна на 180 С градуса около 40 мин.

Постни предложения от шеф Елена Петрелийска - вижте в следващото видео.

