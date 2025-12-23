Козирог е земен знак, известен с трудолюбивата и прагматичната си природа. Той се характеризира с непрестанния си и непоколебим стремеж, с разумния си поглед към живота, със своята решителност и лоялност.
Но Козирогът има вкус и към по-фините неща в живота, което прави елегантния и структуриран маникюр задължителен за неговите представители. Те са привлечени от дълбоки нюанси като синьо, кафяво, сиво - които символизират амбицията и устойчивостта на знака, както и прагматичния му подход към живота.
Ето няколко идеи, с които всеки Козирог изпъкне в празничната нощ.
Звездна нощ
Този великолепен маникюр включва съчетание на тъмносини и светлосин оттенъци, завършени със златисти хромирани звездички. За небесна визия, наистина подходяща за Козирог.
Овъглено желе
Преобладаващо сивият маникюр, комбиниран с черни оттенъци и дискретни тъмни снежинки създава една красива готическа зимна визия.
Като корубата на костенурка
Костенурковият принт сам по себе си е забавен – но заместването на традиционното тъмнокафяво с топъл гранат го издига на едно друго ниво.
Кехлибарено стъкло
Впечатляващият дизайн включва омбре от кафяви и жълти „желирани“ лакове, наслоени един върху едри, както и множество брокатени частици.
Шоколадов вихър
Защо да не бъдем още по-смели и да не изберем един „завихрящ“ се шоколадов дизайн. Визията включва нюанси на тофи, карамел и шоколад – за едно наистина сладко изживяване.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK