С настъпването на зимните дни, маникюр тенденциите стават по-смели, по-разнообразни и по-бляскави. Смесване на нюанси, артистични експерименти и карамел - вижте кои са най-впечатляващите трендове сред маникюра тази зима.
Ето какви са зимните тенденции:
„Jelly Plaid“ – модерна интерпретация на шарения зимен мотив
Комбинацията от полупрозрачна „желирана“ основа и фин каре-дизайн създава модерен минимализъм. Подходящ избор за тези, които предпочитат ефектна, но ненатрапчива визия.
Onyx Sparkle – тъмен блясък
Дълбоките черни тонове с полирани отблясъци придават драматичност и елегантност. Това е една от най-предпочитаните визии за зимата, особено за вечерни поводи.
Smokey Ombré - артистична смесица на тъмни и светли нюанси
Преход между тъмни и по-светли нюанси, често в сивата и синята гама. Смесването създава мистериозен и артистичен ефект. Подходящ е както за къси, така и за дълги нокти.
Метални минималистични акценти
Изчистена основа с тънки линии или нежни детайли в сребърно или студени метални нюанси. Много практичен вариант за офиса или ежедневието.
Полупрозрачни слоеве
Нюд основа с фини цветни слоеве или леки отблясъци създава естествен, но подчертан вид. Подходящо за хора, които харесват „чист“ маникюр със свеж акцент.
Топъл карамел
Зимният еквивалент на есенния кафяв тренд. Карамелени и медени нюанси със стъклен завършек изглеждат стилно и подходящо за сезона.
