С настъпването на зимните дни, маникюр тенденциите стават по-смели, по-разнообразни и по-бляскави. Смесване на нюанси, артистични експерименти и карамел - вижте кои са най-впечатляващите трендове сред маникюра тази зима.

Ето какви са зимните тенденции:

„Jelly Plaid“ – модерна интерпретация на шарения зимен мотив

Комбинацията от полупрозрачна „желирана“ основа и фин каре-дизайн създава модерен минимализъм. Подходящ избор за тези, които предпочитат ефектна, но ненатрапчива визия.

Onyx Sparkle – тъмен блясък

Дълбоките черни тонове с полирани отблясъци придават драматичност и елегантност. Това е една от най-предпочитаните визии за зимата, особено за вечерни поводи.

Smokey Ombré - артистична смесица на тъмни и светли нюанси

Преход между тъмни и по-светли нюанси, често в сивата и синята гама. Смесването създава мистериозен и артистичен ефект. Подходящ е както за къси, така и за дълги нокти.

Снимка: iStock

Метални минималистични акценти

Изчистена основа с тънки линии или нежни детайли в сребърно или студени метални нюанси. Много практичен вариант за офиса или ежедневието.

Полупрозрачни слоеве

Нюд основа с фини цветни слоеве или леки отблясъци създава естествен, но подчертан вид. Подходящо за хора, които харесват „чист“ маникюр със свеж акцент.

Снимка: iStock

Топъл карамел

Зимният еквивалент на есенния кафяв тренд. Карамелени и медени нюанси със стъклен завършек изглеждат стилно и подходящо за сезона.

Снимка: iStock

