Сексът може да бъде маратон или спринт и трябва да кажем, че по-дългото не винаги е по-добро. Но ако бързият секс не е това, което сте имали очаквали, може да се разочаровате, когато оргазмът дойде твърде рано. Поне за мъжете.

Въпреки че разликата в оргазмите предполага, че жените достигат пик по-рядко от мъжете (65% от времето в сравнение с 95%), много жени могат да го правят отново и отново, достигайки кулминация многократно. Докато при мъжете това обикновено е веднъж и е необходимо да се направи почивка между тях.

Времето, необходимо на мъжа да достигне оргазъм, може да варира в зависимост от редица фактори – от количеството алкохол, което е консумирал, до това кога е правил последен секс и, разбира се, възрастта.

Не е тайна, че на един мъж може да му отнеме малко повече време, за да стигне до там, когато остарее. Чудите се колко точно време? От Metro предоставиха изчислените данни от проведено проучване.

Снимка: iStock

18-24 години: 16.14 минути

Според проучване на Lovehoney от 2025 г., средностатистическият човек на възраст между 18 и 24 години издържа в леглото цели 16,14 минути.

Ако се вгледаме по-подробно в цифрите, 5% от тази група съобщават, че издържат между една и две минути, докато 13% отнемат от три до пет минути, а други 5% могат да издържат повече от час всеки път.

Някои хора предпочитат маратоните пред спринтовете, когато става въпрос за секс, но както подчертава експертът по сексуално здраве на Lovehoney Сара Мулиндва, „наистина няма „точно“ число за това колко дълго трябва да продължи сексът.

25-34 години: 18,29 минути

Между 25 и 34-годишна възраст времето за достигане на финалната линия се увеличава леко до 18,29 минути.

Изследването показва, че 21% от мъжете в тази възрастова група съобщават за трайност между 11 и 15 минути, докато 15% достигат оргазъм за 21 до 30 минути.

За мъжете на възраст между 25 и 25 години е до голяма степен същото като преди – много вълнение, просто казано. След това, до 30-те години, продължителността на тренировките все още е стабилна, въпреки че повишената увереност може да допринесе за по-голяма издръжливост.

Мулиндва съветва да експериментирате като „смесвате различни форми на стимулация отвъд проникването“.

35-44 години: 17,4 минути

От средата на 35-те до средата на 40-те си години, мъжете изпитват лек спад в издръжливостта, като сексът става с малко под минута по-кратък в сравнение с предходното десетилетие.

Това обаче не е причина за безпокойство, както обяснява Мулиндва:

„Хормоналните промени и ранните еректилни проблеми могат да повлияят на темпото, но много двойки естествено се фокусират повече върху прелюдията, разнообразието и връзката.“

Струва си да се даде приоритет на натрупването на възбуда и да се говори открито за предпочитаното темпо, което може да направи секса по-пълноценен, дори ако часовникът показва по-кратко време.

Снимка: iStock

45-54 години: 14.14 минути

Има доста голям спад от 45 до 54 години, когато мъжките секс сесии обикновено продължават малко под 15 минути – 14,15, за да бъдем точни. Сред тази група 25% от мъжете достигат оргазъм за шест до десет минути, а 18% отнемат между 11 и 15 минути.

Според Сара това вероятно се дължи на факта, че с навършването на 50 години ерекцията може да стане „по-малко предсказуема“, като същевременно „променливостта във времето на достигане на оргазъм също се увеличава“.

55-64 години: 11,3 минути

Въпреки че средният път до оргазъм е по-бърз между 55 и 64 години, това не означава, че удовлетворението изчезва напълно от уравнението.

След 60-годишна възраст, по-бавното възбуждане и по-дългото време за възстановяване са нормални, а здравето или лекарствата могат да играят по-голяма роля.

Снимка: iStock

65+ години: 8,15 минути

След 65-годишна възраст мъжете издържат средно 8,15 минути, като най-често срещаното време е между шест и десет минути (28%). В същото време 26% от тази възрастова група издържат между три и пет минути, а 1% казват, че могат да издържат повече от един час.

Данните показват, че сесиите със средна продължителност (приблизително 10-15 минути) са най-често срещани във всяка възраст, като много дългите са рядкост.

