Всеки мъж има своите тайни желания, които често не смее да изрази на глас. Но благодарение на зодиакалния знак, неговата половинка може да "надникне" в нещата, за които той дълбоко копнее.

Тези фантазии могат да варират – от романтични до диви или от по-лежерни до наистина приключенски. А разбирането на това, което го възбужда дълбоко вътрешно, може да помогне за изграждане на по-силна интимност и по-дълбоко доверие.

Ето какво той тайно иска да опита по време на секс - според зодията!

Овен

Като типичен представител на зодиакалния знак, той се стреми всячески да бъде доминиращ. Защото е огнен и смел и вътрешно копнее да упражнява контрол навсякъде – дори и в спалнята. Тайно иска да води, да командва и да изследва доминиращи роли, при които той определя правилата и се чувства мощен до партньорката си.

Телец

Бавно, сетивно наслаждение - без бързане! Телецът жадува за дълбока чувствена връзка. Затова мечтае за страстни сесии с нежни докосвания, целувки и масажи. В представите му е вечер, посветена изцяло на удоволствието — без бързане и разсейване, само чиста наслада.

Снимка: Unsplash

Близнаци

Близнаците процъфтяват в ситуация на вълнение и стимулация. Мъжът до вас тайно иска да пробва мръсни приказки, закачки и бързи промени на пози или ролеви игри. Поддържането на нещата свежи и непредсказуеми е нещото, което го възбужда в най-голяма степен.

Рак

Ракът е нежен и душевен, и тайно копнее за емоционална връзка, дори по време на секс. Той иска продължителен зрителен контакт, гушкане и близост, която е безопасна, нежна и дълбоко свързана на всички нива.

Лъв

Както във всяка област в живота и в леглото той обича вниманието и похвалите. Тайно фантазира да бъде център на твоето желание - може би чрез игра с огледало, леко ексхибиционизъм или просто като чува колко силно го желаеш при всяко негово движение.

Дева

Девата по-скромна, но и твърде любопитна. Дълбоко в себе си мъжът Дева той иска половинката му да поеме лек контрол – и да го насочва с ръце, с думи, казвайки му какво обичаш. И помагайки му по този начин да се освободи от обичайния си резервиран ритъм.

Везни

Везните са символ на романтика и фантазия. Той тайно иска да изследва съблазнителни сценарии - като например да играете непознати в бар или да изживеете романтична история, която завършва с бавна, красиво режисирана близост.

Снимка: iStock

Скорпион

Представителят на зодията има дълбоки, магнетични желания. Той тайно копнее за сурова страст и игри на власт - независимо дали това означава да бъде доминиращ или подчинен. Иска преживявания, които се основават на доверие, интензивност и пълно отдаване.

Стрелец

Стрелецът е приключенски дух. Той тайно иска да прави секс на неочаквани места — по време на пътуване, сред природата или на спонтанно място. Тръпката от неизвестното му носи допълнителна доза възбуда.

Козирог

Привидно изглежда твърде сериозен, но тайно иска да изследва скритите си фантазии. Неща, които противоречат на обичайната му нужда от контрол. Дали ще е подчинение, нова играчка или смело ново преживяване – той е привлечен от идеята да излезе от рутината.

Водолей

Водолеят е широкоскроен и експериментатор. Вътрешно копнее да изпитва нови, уникални усещания, които реализира фантазиите му — от сетивна игра до леко връзване или нещо напълно нестандартно. Целта му е именно в това да прегърне необичайното.

Риби

Безспорно те са мечтателните в зодиака – и в леглото, и извън него. Мъжът Риба тайно иска да се изгуби в една мечтателна фантазия, изпълнена с нежна музика, свещи, бавни докосвания и емоционална близост, която се усеща като влизане заедно в един друг свят.

Какви още могат да бъдат сексуалните желания - вижте в откровения разговор във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK