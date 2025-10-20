Мъжете прекарват пореден ден в скаутския лагер, но вече сериозно усещата липсата на половинките си. Петър предлага на мъжете да спретнат по нещо специално, всеки за своето гадже, само с подръчни материали.
Има ли по-романтичен жест от ръчно направен подарък, направен с много старание и любов? Всеки от участниците се постара да впечатли своята любима, която го чака в рая. Станахме свидетели на креативни идеи и много красиви, цветни подаръци. Ето как се справиха мъжете от "Ергенът: Любов в рая".
1. Виктор
Ергенът имаше за идея да направи сърце от дъска на дърво, която "с голи ръце" изряза и оформи в красива фигура.
"Вярвам, че любовта не е нещо, което се търси и намира, а то се създава", сподели той.
2. Йовица
Той подходи много артистично към задачата, като създаде за Филипа кошница от шишарки, в която ѝ поднесе цветя.
3. Петър
Неговата цел беше да поднесе нещо "с хумор", с идеята да разсмее Кристина. Неговото "произведение на изкуството" не е типичното признание в любов - вместо да напише В.Н.Л (Вечна Неразделна Любов) върху картона във форма на сърце, той изписа Н.С.З (Не Се Знае).
Джан Микеле
Той влезе във високите треви около мястото, на което пребивават в посредните дни, и отбра най-красивите цветя за Габриела.
"Такива материални неща и помпозни не я впечатляват, не е нещо, на което държи до такава степен. Затова още повече се радвам, че може да оцени нещата, които се правят от сърце", разкри той.
Ето какво изработиха и останалите:
Калоян
Калоян определено е забелязал любовта към модата и аксесоарите на Габи - той ѝ изработи бижута - комплект от огърлица и обици, предимно от растения.
"Смятам, че с моя подарък ще накарам Габи да се засмее", каза ергенът.
Орлин
Музикалният продуцент заложи на сигурно - той оформи малък букет, като стеблата на цветята "опакова" по интересен начин.
"Аз мисля, че като цяло Натали ще се зарадва много. Ние двамата много харесваме жеста. Мисля, че двамата сме доста обрани като хора, за нас няма значение да е нещо грандиозно и голямо, по-скоро е проява на емоция", сподели Орлин.
Красимир
Краси подготви не е един, а два цветни букета. Той сподели пред редакторите на предаването, че е "раздвоен", но въпреки това смята, че би било редно и двете момичета, с които е имал контакт, да получат по нещо.
"Сърцето ще ми е за една, но нека и двете получат по един букет", продължи той.
Как ще реагират момичетата, предстои да разберем.
