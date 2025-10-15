Йовица, Калоян и Орлин си говорят за това дали им липсват момичетата от къщата. Най-унил изглежда Йовица, който не спира да мисли за Филипа и е осъзнал, че чувствата му към нея стават все по-силни.

Настроението на Йовица повлия на Орлин, който също призна, че започва да усеща липсата на Натали. Той е на мнение, че чувствата му към нея са се засилили значително през изминалите няколко дни.

Красимир и Джан Микеле пък имат други мнения.

„Не ти ли писна вече тук“, пита Краси.

Джани откровено призна, че на скаутския лагер много му харесва. Бизнесменът обаче сподели, че му липсват удобствата, които имат в рая.

Връщаме се във вилата, където Габи сподели на своите приятелки, че е видяла някой от новите ергени в леглото на нейната половинка Калоян.

„Искат да им вземат и жените и леглата“, продължи тя.

Джани и Красимир не пропуснаха да обсъдят точно тази възможност - други мъже да спят на техните легла във вилата, докато ги няма. За решението на потенциалния проблем, те останаха единодушни: ще изнесат новите мъже, дори и на носилка, ако се наложи.

„Надявам се да се изнесат по доброволен начин“, продължи Краси.

Целият им разговор - вижте тук:

