Орлин Софрониев е един от младите и привлекателни участници в "Ергенът: Любов в рая". Той е усмихнат, спонтанен и непринуден - и за кратко успя да спечели както симпатията на зрителите, така и интереса не не една от участничките в романтичното риалити.
Самият Орлин твърди, че никога не се е влюбвал истински. И че има високи изисквания - жената до него трябвда да е красива, интелитентна жена с чувство за хумор.
Дали младият мъж ще намери любовта в предаването - въпрос на време е да разберем. Но какво още не знаем за него - вижте в поредицата ни „Лексикон“.
Лексикон
1. Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света – кого би избрал?
Не мисля, че има такъв човек.
2. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря или син?
Преди всичко да бъдат добри хора, скромни и умерени във всичко.
3. Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?
Продължавай да мечтаеш и никога не се отказвай! Това, което искаш, ще се случи в правилния момент.
4. Какво е любовта за теб сега?
Да приемеш човека срещу теб такъв, какъвто е. А за това често да нужни доста жертви и компромиси.
5. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Никога не съм използвал такова. Стремя се да бъда себе си на сто процента.
6. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Когато не съм интерпретирал правилно ситуацията.
7. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Сърце, пръстен, прегръдка, целувка.
8. Любим плод
Обичам всички плодове, дори не мога да ги изброя. И все пак, ще се опитам: ябълки, банани, портокали.
9. Любима песен
"Purple Rain" на Prince.
10. Любим цвят
Синьо, бяло, тъмносиво, бежово.
11. Футболен отбор
Арсенал, Монтана
Един от най-любопитните моменти от участието на Орлин в "Ергенът: Любов в рая" - разкриващ нежните и романтични отношения с Натали, вижте видеото:
