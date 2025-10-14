Орлин Софрониев е един от младите и привлекателни участници в "Ергенът: Любов в рая". Той е усмихнат, спонтанен и непринуден - и за кратко успя да спечели както симпатията на зрителите, така и интереса не не една от участничките в романтичното риалити.

Самият Орлин твърди, че никога не се е влюбвал истински. И че има високи изисквания - жената до него трябвда да е красива, интелитентна жена с чувство за хумор.



Дали младият мъж ще намери любовта в предаването - въпрос на време е да разберем. Но какво още не знаем за него - вижте в поредицата ни „Лексикон“.

Лексикон

1. Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света – кого би избрал?

Не мисля, че има такъв човек.

2. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря или син?

Преди всичко да бъдат добри хора, скромни и умерени във всичко.

3. Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Продължавай да мечтаеш и никога не се отказвай! Това, което искаш, ще се случи в правилния момент.

4. Какво е любовта за теб сега?

Да приемеш човека срещу теб такъв, какъвто е. А за това често да нужни доста жертви и компромиси.

5. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Никога не съм използвал такова. Стремя се да бъда себе си на сто процента.

6. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Когато не съм интерпретирал правилно ситуацията.

7. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Сърце, пръстен, прегръдка, целувка.

8. Любим плод

Обичам всички плодове, дори не мога да ги изброя. И все пак, ще се опитам: ябълки, банани, портокали.

9. Любима песен

"Purple Rain" на Prince.

10. Любим цвят

Синьо, бяло, тъмносиво, бежово.

11. Футболен отбор

Арсенал, Монтана

Един от най-любопитните моменти от участието на Орлин в "Ергенът: Любов в рая" - разкриващ нежните и романтични отношения с Натали, вижте видеото:



