"Ергенът: Любов в рая" е към своя край. Това е моментът, в който участниците сякаш забравят всички неативни моменти, в които са се чувствали несигурни, засегнати и дори унижени. Настъпва времето, в което могат да отприщят своите красиви емоции и да извадят най-поетичната и романтична част от себе си.

Затова в епизод 65 "бисери", цветущи или иронични фрази почти няма. Сега е ред на стиховете и красивите слова.

Петър

„На тази церемония отивам с един избистрен ум и ми е много по-ясно какво искам в този живот.“

Дениз към Виктор

„Мисля, че си казахме много неща – за да стигнем до този миг, в който аз да ти дам тази розичка.“

Виктор

„До момента, от всичко видяно, усещам, че Дениз е моят човек.“

„Вече над един месец, в тези обстоятелства на драма, битовизми и други проблеми, аз се чувствах сякаш бях в рая. И това е защото съм с теб.“

„Искам да имам възможността да ти подарявам много други рози след тази“

„Вярвам, че раят е човекът, а не място. И искам завинаги да остана ва рая.“

Петър към Кристина

„Животът си не помня преди теб, не беше важен, нямаше причина.

Най-важното е за един поет да има муза.

И любов да има.

Кой пише за цветята без любов, за слънцето, морето и простора?

Откакто имам теб съм чисто нов

Завиждат ми ужасно много хора

Причината си ти

За тебе са среднощните ми рими

Животът, Криси, е наистина красив

Дано да сме щастливи - сто години!“

Филипа към Йовица

„Ти си тук и твоето име е любов!“

Йовица към Филипа

„Най-важна за мен е твоята усмивка и тя никога да не изгасва.“

„Ние винаги ще бъдем една прекрасна картина.“

Киара за Красимир

„Виждам, че погледът му е на влюбен човек.“

Благовеста

„Дойдох тук да търся не принц, а партньор. Надявам се в твое лице да намеря такъв.“

Красимир

„Три дни яли, пили и се веселили. И накрая се оженили.“

Калоян

„Аз това го виждам като нещо, което се случва веднъж в живота – да предложиш на своя партнор.“

Криси за Петър

„Той вади най-доброто от мен. Прави ме смирена, кара ме да се чувствам щастлива."

Петър

„Ние с майка ми винаги сме ухилени като кобилата на хан Крум.“

Благовеста

„Явно съм джукеста кифличка“

