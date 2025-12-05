"Ергенът: Любов в рая" е към своя край. Това е моментът, в който участниците сякаш забравят всички неативни моменти, в които са се чувствали несигурни, засегнати и дори унижени. Настъпва времето, в което могат да отприщят своите красиви емоции и да извадят най-поетичната и романтична част от себе си.
Затова в епизод 65 "бисери", цветущи или иронични фрази почти няма. Сега е ред на стиховете и красивите слова.
Петър
„На тази церемония отивам с един избистрен ум и ми е много по-ясно какво искам в този живот.“
Дениз към Виктор
„Мисля, че си казахме много неща – за да стигнем до този миг, в който аз да ти дам тази розичка.“
Виктор
„До момента, от всичко видяно, усещам, че Дениз е моят човек.“
„Вече над един месец, в тези обстоятелства на драма, битовизми и други проблеми, аз се чувствах сякаш бях в рая. И това е защото съм с теб.“
„Искам да имам възможността да ти подарявам много други рози след тази“
„Вярвам, че раят е човекът, а не място. И искам завинаги да остана ва рая.“
Петър към Кристина
„Животът си не помня преди теб, не беше важен, нямаше причина.
Най-важното е за един поет да има муза.
И любов да има.
Кой пише за цветята без любов, за слънцето, морето и простора?
Откакто имам теб съм чисто нов
Завиждат ми ужасно много хора
Причината си ти
За тебе са среднощните ми рими
Животът, Криси, е наистина красив
Дано да сме щастливи - сто години!“
Филипа към Йовица
„Ти си тук и твоето име е любов!“
Йовица към Филипа
„Най-важна за мен е твоята усмивка и тя никога да не изгасва.“
„Ние винаги ще бъдем една прекрасна картина.“
Киара за Красимир
„Виждам, че погледът му е на влюбен човек.“
Благовеста
„Дойдох тук да търся не принц, а партньор. Надявам се в твое лице да намеря такъв.“
Красимир
„Три дни яли, пили и се веселили. И накрая се оженили.“
Калоян
„Аз това го виждам като нещо, което се случва веднъж в живота – да предложиш на своя партнор.“
Криси за Петър
„Той вади най-доброто от мен. Прави ме смирена, кара ме да се чувствам щастлива."
Петър
„Ние с майка ми винаги сме ухилени като кобилата на хан Крум.“
Благовеста
„Явно съм джукеста кифличка“
Още красиви моменти от рая
Всичко най-любопитно от предаването
