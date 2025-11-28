Морският бриз, романтичните срещи и високите емоции под палмите дадоха начало на цяла поредица от комични и хапливи изрази. Участниците в „Ергенът: Любов в рая“ доказаха, че думите понякога са по-силни от действията - особено когато се казват с темперамент.

Вижте най-забавните реплики от епизод 61:

Бисери

Габи за Орлин и Тихомир

„Те направо си станаха баджанаци!“

Дениз

„Искам да видите физиономията на Натали – като божа кравичка.“

Виктор и Габи

„Какво си говорят толкова?“

„Нещо от Кама Сутра, как и тримата да участват!“

Киара

„Не че съм клюкарка, само гледам.“

„На мен ми е жал. За нея със сигурност не ми е, ама за ония двамата баламурници…“

„Тука става трима братя и една сестра.“

Тихомир

„Така като го направя се чувствам, че все едно свалям някаква ризница, все едно сега ще ходя да се…“

Габи за Павел

„На този кой ще му даде роза, на Конан Варварина?“

Виктория за Натали

„Седи и гледа като тъжен шар пей.“

„Явно нейната листа за чакащи е доста голяма. Това е като някаква опашка пред Кореком по времето на бай Тошо. В живота на Натали всички са се наредили и чакат да си купят банани, тука всички са се наредили и чакат принцесата да реши кой ще избере.“

Още - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK