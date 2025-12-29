Кубинки, цветна коса и Arctic Monkeys в слушалките и един малко по-различен начин на изразяване в интернет пространството – популярният в миналото блог Tumblr се завръща отново с пълна сила през новата 2026 година.

В периода от 2010–2017 г. Tumblr беше тотален хит сред тийнейджъри, а и не само. Блог за мода, стил, споделяне, общуване и затвърждаване на личния почерк. Мястото, където всеки можеше да споделя онова, което му харесва, изразявайки индивидуален стил и предпочитания в сферата на изкуството – музика, литература, кино. А сега, когато младежите са буквално окупирани от социални платформи, предлагащи еднаквост, те упорито търсят различното и алтернативното място, където да могат да комуникират и споделят на друго ниво. Tumblr era – 2026 е новата 2016!

2026 е новата 2016 и завръщането на блог като Tumblr го доказва! Носталгията по музикални банди като The 1975, Arctic Monkeys, The Neighbourhood и, разбира се, кралицата на меланхолията – Lana Del Rey, все повече тласка младите към използването на платформата, тъй като там всичко сякаш е спряло в онова време и усещането за уют и спокойствие е някак все по-нужно в свят на сдъвкани от изкуствен интелект емоции и светкавично бързи отговори на въпроси. Сякаш хората отново са започнали да търсят пътя към истината. Пътя – стъпка по стъпка, а не фалшивото издигане до илюзорни висоти без нужния размисъл, опит и чувстване.

Gen Z се измори от безкрайно скролване - само с алгоритъм не се живее

TikTok и Instagram отдавна предлагат само една добре подготвена предварително информация, която потребителите получават бързо и наготово, без да се задълбочат дори в собствените си интереси, за да разберат повече. Gen Z определено се измори от безкрайното скролване – само с алгоритъм не се живее. Tumblr често е възприеман като противоположност на социални мрежи, в които съдържанието се „натрапва“ чрез сложни алгоритми и показва едни и същи лица. Потребителите сами изграждат своя опит, което прави платформата привлекателна за тези, които искат по-контролируем и специфичен поток от съдържание.

Какво показват цифрите

Според официални данни на Business Insider:

Поколението Z формира приблизително 50% от активните месечни потребители на Tumblr през 2025 г.

Около 60% от новорегистрираните потребители принадлежат на поколението Z.

Интересът към платформата се е увеличил още по време на периодите на несигурност около други социални мрежи – например през януари, когато в САЩ се обсъждаше забрана на TikTok, както и при временното спиране на X в Бразилия.

Носталгия, творчество и „ранният интернет“

Възраждането на Tumblr отчасти се обяснява с романтизацията на „интернет от началото на 2000-те“ сред младите хора. Търсенето на по-малко комерсиални, по-креативни и по-лични социални форуми води до интерес към платформи като Tumblr и дори Pinterest – шареното пространство, където всичко е възможно.

За много от тези нови потребители Tumblr не е просто място за споделяне на съдържание – то е своеобразно онлайн пространство за изразяване и общуване, далеч от натиска на модерните „инфлуенсърски“ социални мрежи.

А всички ние определено имаме нужда от това интернет скривалище, в което да изразим себе си свободно, без да се налага да изгледаме поредната реклама за козметичен крем или „невероятна“ коучинг сесия.

